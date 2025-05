Mercedes vreest voor nieuwe F1-regel: "Ferrari kan profiteren"

De Spaanse Grand Prix van aankomend weekend kan een gamechanger worden in de Formule 1. De FIA gaat strenger controleren op doorbuigende voorvleugels, en dat kan voor grote veranderingen gaan zorgen. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat Ferrari hier het meest van kan profiteren.

De flexiwings spelen al het hele jaar een hoofdrol in de Formule 1. Waar de FIA vorig seizoen weigerde in te grijpen, is dat dit jaar anders. Vlak voor de start van het seizoen werd er een nieuwe technische richtlijn rondgestuurd. Daarin stond dat er vanaf het weekend in Australië strenger zal worden gekeken naar de achtervleugels. Vanaf het raceweekend in Spanje wordt er ook naar de voorvleugels gekeken.

De nieuwe regels omtrent de voorvleugels kunnen een gamechanger worden. Koploper McLaren rijdt namelijk rond met vleugels die ver doorbuigen, en het is de vraag of ze worden geraakt door de regelwijziging. Bij McLaren stelt men dat er niets aan de hand is, maar daar bestaat twijfel over.

Ferrari

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich een beetje zorgen. De Oostenrijker wijst bij Sky Sports naar een concurrent die kan profiteren: "Ik denk dat we hebben gezien dat Ferrari het conservatiefst was op het gebied van de flexiwings. Wat dit gaat doen met de slagvolgorde, is iets waar we naar moeten gaan kijken."

Is het echt een gamechanger?

Of er echt veel gaat veranderen, blijft de vraag. Ook Wolff kan daar nog geen zinnig woord over zeggen: "Ik weet niet zeker of het zaken zal gaan veranderen, maar het biedt wel weer een andere invalshoek en ik weet niet hoe het zal gaan aflopen."

Kleine verschillen

Als Ferrari in Spanje stappen kan gaan zetten, dan kunnen ze gaan stijgen in het constructeurskampioenschap. Ferrari staat momenteel vierde met 142 WK-punten, terwijl Red Bull en Mercedes slechts een voorsprong van een paar puntjes hebben.