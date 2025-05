Ben Sulayem doorbreekt stilzwijgen over toekomst bij FIA

Mohammed Ben Sulayem heeft bevestigd dat hij gaat voor een tweede termijn als FIA-president. Hij stelt dat hij nog genoeg te doen heeft, en hij staat ook open voor een strijd om het presidentschap met Carlos Sainz senior.

Ben Sulayem heeft sinds eind 2021 de touwtjes in handen bij de FIA. Onder zijn leiding zijn er kopstukken vertrokken. Er bestond veel twijfel over zijn leiderschap, en met zijn uitspraken en regelwijzigingen zorgde Ben Sulayem voor frustratie. Inmiddels heeft voormalig rallycoureur Carlos Sainz senior gezegd dat hij ook graag een gooi wil doen naar het presidentschap. Het is nog niet duidelijk of er nog meer kandidaten gaan opstaan.

Tweede kans

Ben Sulayem is van mening dat hij een tweede termijn nodig heeft. In Monaco spreekt hij zich uit bij persbureau Reuters: "Ik heb het gevoel dat drie jaar bij een complexe organisatie als de FIA niet genoeg is. Heb ik meer tijd nodig? Ja. Was het makkelijk? Nee. Was het altijd leuk? Soms. Ik ga me verkiesbaar stellen. Ik heb met de leden overlegd, ik praat met ze."

Ben Sulayem heeft in de afgelopen maanden veel kritiek ontvangen. Na het vertrek van vicepresident Robert Reid ontstond er veel twijfel over zijn managementskills. Onder het bewind van Ben Sulayem zijn er veel kopstukken vertrokken, en de organisatie wordt flink hervormd.

Het huis opgeruimd

De huidig FIA-president kan zich niet vinden in de kritiek: "Ik heb het huis van de FIA opgeruimd. De eerlijke mensen zijn nog over. Er zitten geen mensen meer in mijn rug. Al die kritiek: 'Oh, hij is onvoorspelbaar, hij is controversieel'. Ik ben de laatste die zich druk maakt over de critici en de media, over wat ze zeggen."

"Voor mij draait het altijd om de leden van de FIA. Ik ben meer dan tevreden. Misschien doe ik wel iets wat ze aardig irriteert."

Democratie

Over het feit dat Sainz senior ook een gooi wil doen naar het presidentschap, maakt Ben Sulayem zich geen zorgen. Hij staat er voor open: "Laat hem meedoen. Dat is democratie."