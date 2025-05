McLaren vreesde dat Max Verstappen hun race zou verpesten

Lando Norris schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco op zijn naam. Bij McLaren maakten ze zich echter wel een beetje zorgen over Max Verstappen. Ze haalden opgelucht adem, en stellen dat Verstappen de race op slot gooide.

Verstappen startte de race op de vierde plaats, en de zege leek onmogelijk te zijn. Toch reed hij lange tijd aan kop, want hij maakte zijn tweede verplichte pitstop pas in de slotronde. Bij McLaren maakten ze zich zorgen, want Verstappen hield Norris op en kon op die manier nog een rol van betekenis gaan spelen bij de uitslag van de race.

Verstappen leek zelf niet te kunnen winnen. Het verschil met Norris was te klein, en hij zou na zijn stop hoe dan ook terugvallen naar de vierde plaats.

Race op slot gooien

McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat ze niet wilden uitsluiten dat Verstappen om de zege zou vechten. Stella laat aan Motorsport.com weten dat het hielp dat de coureurs rond de vijfde plaats al eerder stopten: "Dat heeft zeker geholpen. Wat vooral meespeelde, was het feit dat Max besloot te starten op de hards en daarna overstapte op de medium."

"Hij ging overduidelijk voor een lange stint, en dat hield de race eigenlijk een beetje op slot."

Het gevaar van het verkeer

Volgens Stella vormde het verkeer de grootse uitdaging. Norris had hier namelijk veel tijd kunnen verliezen. Hij is heel erg blij dat Red Bull hier geen gebruik van heeft gemaakt: "Als we een pitstop hadden gemaakt om het verkeer te vermijden, zoals Leclerc deed, dan waren we achter Verstappen terechtgekomen. En Max had dan met ons kunnen gaan spelen, en dat was mogelijk zelfs in het voordeel van Leclerc geweest."

Voor McLaren liep het uiteindelijk goed af. Norris schreef de Grand Prix op zijn naam, terwijl Oscar Piastri als derde over de streep kwam.