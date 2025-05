Boze George Russell pleit voor ingrijpende veranderingen in Monaco

Mercedes-coureur George Russell kende afgelopen weekend een frustrerende race in Monaco. Hij is geen fan van de nieuwe regels in Monaco, en de Brit stelt dat er iets moet gebeuren. Cynisch stelt hij dat er misschien twee kwalificaties moeten worden verreden.

Om het spektakel te verbeteren moesten alle coureurs in Monaco verplicht twee pitstops maken. Het leek op papier een goed plan te zijn, maar in de praktijk zorgde het voor chaos. Russell was daar een groot slachtoffer van, want hij zat zeer lang vast achter de wagens van Williams.

Bij de Britse renstal hadden ze bedacht dat hun coureurs de rest van het veld ophielden, zodat ze allebei hun stops konden maken zonder posities te verliezen. Russell werd er helemaal gek van, en sneed uiteindelijk de chicane na de tunnel af om Alexander Albon te passeren. Het leverde hem een drive through penalty op, maar dat deed hem weinig.

Twee kwalificaties

Na afloop van de race was Russell zwaar gefrustreerd. Bij de internationale media opperde hij een eigen oplossing voor de race in Monaco: "Voor de coureurs is de kwalificatie het opwindendste moment van het weekend. Accepteren we dat? Er zou eigen geen race moeten zijn, maar een kwalificatierace."

"Je doet er één op zaterdag en één op zondag. De coureur die dan de pole pakt, krijgt wat punten en een kleine beker. Degen die op zondag wint, krijgt dat ook."

Publiek in Monaco

Het zou een ingrijpende verandering zijn, maar volgens Russell maakt niemand zich daar druk om. Hij wijst naar het publiek in Monaco: "Ik denk dat dit is waar de fans van het racen het liefst naar kijken. 99 procent van de andere mensen in Monaco drinkt champagne op een jacht, dus het kan ze niet echt iets schelen."

Russell kwam in Monaco als elfde over de streep.