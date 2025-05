Lewis Hamilton kondigt nieuw avontuur buiten F1 aan

Lewis Hamilton heeft een druk bestaan. Naast zijn leven in de Formule 1 probeert hij zichzelf te ontplooien in allerlei zaken naast de baan. Hij heeft een nieuwe passie gevonden, en deelt dat hij hier zeer veel tijd in aan het steken is.

Voorafgaand de Grand Prix van Monaco kregen alle coureurs de kans om de nieuwe F1-film met Brad Pitt te bekijken. Op Max Verstappen en Lance Stroll na meldden alle coureurs zich bij de screening. Voor Hamilton was het niet alleen een gezellig filmavondje. Hij heeft immers ook meegewerkt aan de film. Met zijn productiebedrijf Apollo Dawn speelde hij een grote rol bij de totstandkoming van het project.

Nog meer films

Hamilton heeft de smaak te pakken, zo laat hij weten aan de internationale media: "We gaan nog meer films doen. Ik ben al drie concepten aan het schrijven. Ik schrijf die samen met een professionele schrijver, want ik heb nog nooit een film geschreven."

"Ik heb echter wel die ideeën die ik had voor films. Tenminste twee daarvan zullen animatiefilms zijn, en een van die twee zit al in de eerste fase van het script, dus dat is echt heel erg spannend!"

Nog meer plannen

Hamilton wil echter verder gaan, want hij heeft nog meer plannetjes: "Er zullen ook documentaires komen en op een gegeven moment ook TV-series. Maar het gaat vooral om films, want ik ben dol op films. Die vind ik het leukst om te maken."

Geweldig gevoel

Hamilton is trots op zijn nieuwe project, en dat gevoel kwam naar boven toen hij naar de F1-film keek: "Als je de film ziet, dan zie je aan het begin allemaal logo's voor de verschillende productiebedrijven. Die van mij staat er dan ook tussen!"

"Dat was geweldig om te zien. Vrij vroeg in de film zie je de namen van de producenten en dan staat mijn naam er ook tussen! Dus ja, ik zet meteen hoog in met deze film. Je kan niet veel hoger inzetten!"