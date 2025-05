Enthousiaste Horner opvallend optimistisch over titelkansen Verstappen

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in Monaco als vierde over de streep. Hij had het gevoel dat hij deze race moest afvinken, en hij zag dat de McLarens en Charles Leclerc beter waren. Red Bull-teambaas Christian Horner blijft echter positief, en gelooft nog in de wereldtitel.

Verstappen kon in de krappe straten in zijn woonplaats Monaco niet echt vechten om de zege. Hij reed geruime tijd aan de leiding, maar dit kwam door het feit dat hij zijn tweede pitstop nog moest maken. Verstappen staat nog altijd op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Zijn rivalen Lando Norris en Oscar Piastri wisten wel meer punten te scoren.

Lage verwachtingen van Monaco

Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop van de race in Monaco enthousiast. Bij De Telegraaf klonk hij positief over de titelkansen van Verstappen: "We wisten dat Monaco niet ons sterkste circuit zou zijn. We staan nu 25 punten achter op WK-leider Piastri, die vandaag drie punten is uitgelopen."

Horner ziet kansen in komende races

Horner weet dat er nog veel kan gaan gebeuren in de rest van het seizoen. De Brit klinkt hoopvol: "We hebben nog een heel lange weg te gaan in dit kampioenschap. Vorige week in Imola kwam de auto goed uit de verf en we gaan nu weer naar circuits met veel meer snelle bochten. Daarnaast treedt volgende week in Spanje de regelwijziging omtrent voorvleugels in werking. Misschien heeft het nul impact op de verhoudingen, maar het zal vast effect hebben."

Kleine verschillen

Verstappen staat nu derde in het kampioenschap met een totaal van 136 WK-punten. Nummer twee Norris won afgelopen weekend de race in Monaco, en heeft nu 158 WK-punten achter zijn naam staan. Piastri is nog altijd de koploper in het wereldkampioenschap. De Australische McLaren-coureur finishte in Monaco als derde, en staat op 161 WK-punten.