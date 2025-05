Yuki Tsunoda zwaar teleurgesteld: "Dit was de langste race ooit"

De Grand Prix van Monaco draaide voor Yuki Tsunoda uit op een grote teleurstelling. Na een mislukte kwalificatie zat hij de hele race vast in het middenveld. Na afloop omschreef de Japanse Red Bull-coureur het als de langste race ooit.

Tsunoda moet Max Verstappen bijhouden om hem rugdekking te kunnen geven. In Monaco kreeg hij dat niet voor elkaar, en eigenlijk ging het al mis in de kwalificatie. De Japanse coureur noteerde de twaalfde tijd, en mocht zich opmaken voor een inhaalrace. In de krappe straten van Monaco was dat echter onmogelijk, en zat Tsunoda vast in een enorme trein auto's.

Hij zat vast achter de wagens van Williams, die het veld met opzet ophielden. Het was een tactisch spelletje, wat eerder ook werd gespeeld door Racing Bulls. Bij Red Bull probeerden ze een alternatieve strategie, maar door de verplichte tweestopper kwam Tsunoda niet verder dan de zeventiende plaats.

Langste race ooit

Na afloop was Tsunoda zwaar teleurgesteld. De Japanse coureur deelde zijn verhaal met de internationale media: "Ik bedoel, dit was de langste race ooit. We moesten iets proberen. In die positie, moesten we wel wat doen, vooral omdat de andere twee teams voor ons beschikten over hun twee coureurs."

"Ik wist dat ze een spelletje zouden gaan spelen. Ik heb mezelf echter in deze situatie gebracht. Ik moet het gewoon beter gaan doen in de kwalificatie."

Rommelige kwalificatie

Voor Tsunoda was de uitkomst van het weekend een teleurstelling, want hij voelde zich goed. "De racepace was oké. Om eerlijk te zijn was de kwalificatie echt een rommeltje. Ik wist dat het niet zomaar goed zou gaan, dit is Monaco. Maar ja, bij mij verliep alles best rommelig."

"Het positieve is dat de pace er was tot en met de derde vrije training. Maar goed, het is heel frustrerend dat ik dat niet heb kunnen gebruiken."