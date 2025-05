Ferrari ontkent onrust tussen Lewis Hamilton en race-engineer

Lewis Hamilton kende geen fijne race in Monaco. De tactiek van Ferrari bezorgde hem de vijfde plaats, maar het ging na afloop weer om het rommelige radioverkeer. Volgens Frédéric Vasseur is er helemaal niets aan de hand en is alles rustig achter de schermen.

Hamilton moest de race na een gridstraf vanaf de zevende plaats starten. De pitstops brachten hem de vijfde plaats, maar meer was er niet mogelijk. Hamilton kwam vooral in beeld door zijn rommelige communicatie met zijn race-engineer Riccardo Adami.

Radiostilte

Hamilton vroeg tijdens de race of de achterstand nog steeds een minuut was, waarna Adami hem informatie gaf die niets met de vraag te maken had. Toen Hamilton dit aanstipte, kreeg hij alsnog de juiste informatie. Verder liet Adami aan de coureur weten dat het 'hun race' was. Hamilton liet na afloop weten dat hij geen idee had wat hiermee werd bedoeld.

In de uitloopronde leken ze het ook nog met elkaar aan de stok te hebben. Na de gebruikelijke uitwisseling van informatie bleef het stil, en vroeg Hamilton zich af of Adami boos op hem was.

Afspraken

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gaf na afloop bij Sky Sports uitleg over het moment: "Als de coureur iets aan ons vraagt tussen bocht 1 en bocht 3, dan moeten we tot de tunnel wachten om antwoord te geven. Hiermee voorkomen we dat we tegen hem praten in de bochten."

"Het is niet zo dat we liggen te slapen of een biertje drinken aan de pitmuur, het is gewoon zo dat we hebben afgesproken dat er een gedeelte van het circuit is waar we met hem praten."

Niemand is boos

Volgens Vasseur is er geen sprake van een ruzie. Hij stelt dat Hamilton zich goed voelt: "Om eerlijk te zijn, er is geen onrust als hij wat vraagt. Hij zit tussen de muren, hij staat onder druk, hij vecht. Ik heb na de race met hem gesproken, hij is helemaal niet boos."