Ferrari negeert Lewis Hamilton: spanning binnen team loopt op

Lewis Hamilton kende een aardige Grand Prix in de krappe straten van Monaco. De communicatie met het team verliep echter wederom zeer stug, Hamilton vroeg zichzelf af of Ferrari boos op hem was. Tijdens de outlap kreeg hij namelijk geen reactie meer.

Door een gridstraf moest Lewis Hamilton als zevende aan de race in de krappe straten van Monaco beginnen. De Brit kende een goede race, waarin hij weinig fouten maakte. Door de strategie van Ferrari schoof hij op naar de vijfde plaats, maar hij belandde daar in niemandsland. Hamilton reed vrijwel de hele race in zijn eentje, en zijn achterstand op de kop was bij de finish bijna een minuut.

Complete miscommunicatie

Vrijwel de hele race keek hij tegen zo'n fikse achterstand aan. Toen Hamilton aan zijn team vroeg of zijn achterstand nog steeds een minuut was, kreeg hij een vreemd antwoord. Geïrriteerd stelde Hamilton dat dit niet zijn vraag was, waarna er werd gereageerd op zijn verzoek. Het zorgde voor vraagtekens, want de communicatie tussen Hamilton en zijn race-engineer Riccardo Adami verloopt al het hele seizoen zeer stroef. Het zorgt voor speculatie over de band tussen de twee.

Doodstille outlap

Na afloop van de race werd het niet gezelliger over de boordradio. Nadat Adami Hamilton zijn gebruikelijke instructies had gegeven, was het namelijk muisstil. Hamilton vond het een vreemde situatie, en hij vroeg zich af of Adami misschien boos op hem was. De engineer bleef weer stil, en dat bleef zo voor de rest van het rondje.

Het was een opvallende situatie, en het is onduidelijk wat er precies aan de hand was. De vijfde plaats was in ieder geval een aardig resultaat voor Hamilton. Zijn teamgenoot Charles Leclerc kwam in Monaco als tweede over de streep. Hij slaagde er niet in om Lando Norris te passeren.