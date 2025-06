'Technisch directeur heeft geen schuld aan problemen Ferrari'

Ferrari heeft een lastige seizoenstart achter de rug. De Italiaanse renstal staat momenteel tweede in het constructeurskampioenschap, maar hoopt hoger te staan. Het zou niet de schuld van teambaas Fred Vasseur zijn, melden meerdere leden van Ferrari.

Vasseur verliet het circuit van Imola erg tevreden. De Fransman was tevreden met de snelheid van de Ferrari in de race. Echter, hij is wel erg ongelukkig als het gaat over de pace in de kwalificatie. In Monaco ging het iets beter, terwijl Charles Leclerc in Spanje met een gelukje derde werd.

Frustrerend

Corriere della Sera-correspondent Daniele Sparisci is fel over de situatie bij Ferrari: "De comeback in Imola dekt de problemen niet - Ferrari kan niet vechten voor dit wereldkampioenschap, maar het kan het seizoen op dit moment ook niet opgeven", zei hij. "Zonder ontwikkelingen loopt het het risico achter Williams te eindigen." Corriere della Sera legt uit: "De nieuwe achterwielophanging is geslaagd voor dynamische testbanking en wordt getest in de windtunnel met verschillende aerodynamica."

Voorgaande resultaten

Tijdens de Grand Prix van Monaco in 2024 was Ferrari erg goed onderweg. Charles Leclerc won eindelijk zijn thuisrace en Carlos Sainz eindigde op de derde plek. Een deel van de schuld wordt naar technisch directeur Loic Serra geschoven, maar toen Serra aan het werk ging bij Ferrari was de auto al ver: "de huidige auto was al voor - laten we zeggen - 90 procent gedefinieerd", zo benadrukt Vasseur.

Dit jaar eindigden ze wel op het podium met Leclerc, maar waren ze niet sterk genoeg om voor de zege te strijden. De podiumplaats van Leclerc in Spanje was een gelukje, want hij profiteerde van de tactische mispeer bij Max Verstappen.

Dat Ferrari fouten heeft gemaakt met de auto klopt volgens Vasseur, maar de teambaas gelooft dat het team uit Maranello het nog om kan draaien. De motivatie en de mindset zijn er. Nog een tegenvaller voor Ferrari. Ze wilden McLarens head of aerodynamica Giuseppe Pesce naar Maranello trekken, maar volgens Corriere dello Sport is de deal mislukt.