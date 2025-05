Verstappen kaapt Piastri’s koppositie, maar wat betekent dit echt?

De Grand Prix van Monaco verliep niet helemaal naar wens voor Max Verstappen. Toch pakte Verstappen afgelopen weekend weer de leiding in een ander lijstje, want hij is nu de coureur die de meeste rondjes aan de leiding heeft gereden in 2025.

In Monaco waren alle coureurs verplicht om minimaal twee pitstops te maken. Aangezien er grote gaten waren ontstaan, werd Verstappen pas in de laatste ronde naar binnengehaald voor zijn tweede pitstop. In de slotfase van de race reed hij dan ook lange tijd aan kop. Pas in de slotronde mocht de uiteindelijke winnaar Lando Norris de leidende positie overnemen.

Verstappen passeert Piastri

Deze opmerkelijke strategie heeft ervoor gezorgd dat Verstappen tot nu toe 175 rondjes aan kop heeft gereden in 2025. Geen enkele coureur heeft meer rondjes aan de leiding gereden, ook klassementsleider Oscar Piastri niet. De Australiër staat nu op 168 rondjes aan kop, en kan aankomend weekend in Barcelona het aantal van Verstappen dus weer passeren.

Norris

Norris won in Monaco zijn tweede Grand Prix van het jaar. Hij heeft dit seizoen 102 rondjes aan kop gereden, en heeft dus een flinke achterstand op zijn twee rivalen in de strijd om de titel. In Monaco voerde hij de race na de start aan, en kreeg hij in de slotfase dus de koppositie in zijn schoot geworpen.

Weinig kans voor andere coureurs

Naast Verstappen, Piastri en Norris hebben vier andere coureurs dit jaar een paar rondjes aan de leiding van de race gereden. Charles Leclerc kwam tot veertien rondjes aan kop, terwijl Andrea Kimi Antonelli tot nu toe tien rondjes aan de leiding heeft gereden. Ferrari-coureur Lewis Hamilton en Williams-coureur Alexander Albon hebben beide slechts één rondje aan kop van een Grand Prix gereden. Aangezien het seizoen nog lang duurt, kan er in dit klassement nog veel gaan veranderen.