Lando Norris dolgelukkig: "Wow, ik heb gewonnen in Monaco"

Lando Norris heeft de Grand Prix van Monaco 2025 op zijn naam geschreven en reed de race van pole position tot racewinnaar uit. De Brit eindigde voor Charles Leclerc en zijn teamgenoot.

Het moet Lando Norris echter nog allemaal even binnendringen dat hij de Grand Prix van Monaco heeft gewonnen. De jonge Brit heeft heel wat punten ingelopen op zijn teamgenoot en doet weer helemaal mee voor het wereldkampioenschap.

Inzinken

Lando Norris moet nog bijkomen van de race van zondag, zo was te merken tijdens het interview van Viaplay. Viaplay interviewde Norris over zijn race en hoe speciaal de Brit het vindt dat hij Monaco heeft gewonnen: "Ik bedoel, het is heel speciaal. Ik denk, ik bedoel, ik denk niet dat het tot me is doorgedrongen, want voor nu voelt het als een overwinning. Snap je?"

"Ik denk dat ik me later vanavond misschien voel als: 'wow, ik heb gewonnen in Monaco'. En als je denkt aan de geschiedenis en wat het betekent, ook voor het team, denk ik, dan besef ik het een beetje meer, maar het is ongelooflijk. Dus een zware race vandaag met nog steeds veel zenuwen, veel stress. Weet je, met Charles achter me en twee stops, waren er veel vraagtekens bij een race als vandaag."

'Ik deed wat ik moest doen'

Volgens Norris kon hij geen perfectere race rijden: "We hebben het perfect aangepakt. Het team heeft het goed aangepakt. De pitstops waren goed. Dus we hebben alles gedaan wat we moesten doen. Ik deed wat ik moest doen, vooral de laatste 10 ronden, 15 ronden achter Max."

"Elke keer als ik te dichtbij kwam, kwam Charles naar me toe en dus moest ik de dingen goed managen, op een moeilijke maar goede manier. En ja, het is nog steeds een hele opluchting als je over de streep komt, ook al is het moeilijk om in te halen. Gewoon over de streep komen en de geblokte vlag zien is een heel opluchtend moment. Dus ik ben erg blij."