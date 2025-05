Cynische Max Verstappen hekelt Monaco-regels: "Het was helemaal top!"

Max Verstappen kwam vandaag als vierde over de streep in Monaco. In de straten van het ministaatje waren de coureurs verplicht om twee pitstops te maken, en dat zorgde voor weinig spanning. Cynisch stelde Verstappen dat hij had genoten van de race.

Om voor meer spanning te zorgen waren de regels voor de Grand Prix van Monaco voor dit jaar aangepast. Alle coureurs moesten verplicht twee pitstops maken, en dit moest het spektakel vergroten. In de praktijk gebeurde dit niet, en werd het een soort vreemde optocht. Max Verstappen reed heel erg lang door op zijn tweede setje banden, waardoor hij zelfs aan kop reed. Pas in de laatste ronde dook hij naar binnen. Het leverde hem de vierde positie op. Hij kon de race afvinken.

Cynische reactie

Verstappen had niet de race van zijn leven. Toen hij na afloop door Viaplay werd gevraagd naar zijn race, reageerde hij zeer cynisch: "Ik vond het echt heel spannend! Ik heb er echt van genoten vandaag! Echt top!"

Het voelde als afvinken voor de regerend wereldkampioen van Red Bull: "Helaas heb ik dat hier wel vaker moeten doen. Dit is gewoon niet ons circuit. Het is er één van de 24 op de kalender, dus we gaan nu gewoon weer door."

Wat was de strategie van Red Bull?

Verstappen hoeft niet zover naar huis te rijden, en kan zo op de bank ploffen om naar de Indianapolis 500 te kijken. Over zijn racestrategie was hij wel duidelijk: "Ik had toch niets te verliezen. Volgens mij was het gat achter mij iets van vijftig seconden. Ik had wel vijf pitstops kunnen maken. Dat was een goede training geweest voor het team! De pitstops waren overigens wel helemaal goed. Verder was het vandaag enorm saai."

Verstappen finishte uiteindelijk achter zijn titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri.