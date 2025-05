FIA legt bizarre straf voor George Russell uit

George Russell kende een enorm frustrerende race in Monaco. Hij zat vast achter de wagens van Williams, en hij kreeg een zware straf toen hij de chicane afsneed om Alexander Albon te passeren. De stewards komen nu met een uitleg van de straf.

Russell en zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli hadden veel pech in de kwalificatie. Hierdoor begonnen ze in de buik van het middenveld aan de race, en teambaas Toto Wolff kondigde een 'extreme strategie' aan. Daar kwam het echter nooit van, omdat Williams hun coureurs had opgedragen om de rest van het veld op te houden om zo hun verplichte pitstops uit te voeren.

Russell koos voor de straf

Russell was dat zat, en hij sneed de chicane na de tunnel af. Hierdoor passeerde hij Albon, en liet hij weten dat hij de straf voor lief nam. Hij had er echter niet op gerekend dat hij een zware drive through penalty zou ontvangen. De stewards leggen nu uit waarom ze voor deze zware strafmaat hebben gekozen.

Stewards grijpen in

Volgens de stewards was het duidelijk wat Russells doel was. Ze wijzen naar zijn radiobericht, waarin hij stelde dat hij voor de straf koos. Volgens de stewards heeft de wedstrijdleiding voor de race de coureurs op de hoogte gebracht dat er streng zou worden gekeken naar het afsnijden van de chicane. De standaardstraf staat op tien seconden, maar als het om meerdere overtredingen of andere zware fouten zou gaan, kon de straf omhoog worden gehaald.

De stewards zijn van mening dat dit het geval was bij Russell, die na zijn drive through penalty nog twee pitstops moest maken. Hij scoorde in de race dan ook geen punten, en de frustratie was heel erg groot. Het plannetje van Mercedes is dan ook meer dan mislukt. Al is het onduidelijk wat hun 'extreme' strategie echt inhield.