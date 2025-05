Piastri jaloers op teamgenoot: "Had graag willen winnen"

Oscar Piastri blijft ook na de Grand Prix van Monaco nog aan de leiding. De Australiër begon vanaf de derde startplek achter Charles Leclerc en teamgenoot Lando Norris, maar wist niet naar voren te komen in de krappe straten van Monaco.

Het was voor Oscar Piastri een 'tricky weekend'. De McLaren-coureur worstelde en wist niet de beste versie van zichzelf te laten zien. Hij hoopte de overwinning te kunnen pakken, maar ondanks alles is hij alsnog blij met het podium.

'Weer op het podium'

Al met al is Piastri best tevreden dat hij een podiumplek heeft gehaald in de Grand Prix van Monaco: "De trainingen waren de hele tijd rommelig en ik had het gevoel dat ik aan de kwalificatie begon met niet veel vertrouwen in hoe het weekend zou verlopen. Ik zat er dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. Uiteindelijk eindig je waar je moet eindigen."

"Dus ik ben er over het algemeen best blij mee", zo zegt Piastri tevreden. "Uiteraard zijn er dingen waar we op moeten letten als we volgend jaar terugkomen, maar er staan wat meer punten achter mijn naamen ik sta weer op het podium in Monaco."

'Blij om te vechten'

Dat McLaren een goede teamprestatie heeft verricht, is een feit en ook Oscar Piastri is daar erg blij mee: "Precies. De marges zijn zo klein en zoals je al zei, als dit een slecht weekend is, dan gaat het helemaal niet slecht. Dus ja, een paar dingen om aan te werken. We gaan volgende week weer en proberen sterker terug te komen, maar Lando [Norris] heeft een geweldig weekend gehad. Charles [Leclerc] ook. Het was snel, zoals gewoonlijk."

Piastri staat nog steeds bovenaan het klassement, maar Lando Norris is met tien punten ingelopen op de Australiër. Oscar Piastri staat daardoor nog maar drie punten voor op zijn teamgenoot.