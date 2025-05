Lando Norris laat kinderdroom uitkomen met machtige zege in Monaco

Lando Norris heeft een geweldige dag achter de rug. De Britse McLaren-coureur hield zijn zenuwen onder controle, en schreef de Grand Prix van Monaco op zijn naam. Hij was zeer trots, en stelde dat zijn droom was uitgekomen.

Norris begon de race op de pole position, maar maakte een remfoutje in de eerste bocht. Het zorgde er echter niet voor dat hij zijn positie verloor, waarna het een kwestie werd van de boel heel houden. Daar slaagde hij heel goed in, maar hij kwam vast te zitten achter Max Verstappen. De Nederlander maakte zijn tweede verplichte pitstop pas in de laatste ronde, waardoor Norris een zeer nerveuze slotfase achter de rug had. Toen Verstappen naar binnen dook, kon Norris de zege ruiken.

Geweldige wedstrijd

Juichend kwam hij over de streep, en hij kon zijn enthousiasme amper verbergen. Nadat hij in de armen van zijn team was gedoken, sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Jenson Button. "Dit voelt echt geweldig. Het is een lange, slopende race, maar het was leuk. We konden het grote gedeelte van de race pushen. Het laatste kwart was zwaar met Max voor me en Leclerc achter me, maar we hebben gewonnen in Monaco!"

Kinderdroom

Voor Norris kwam er een droom uit zijn jeugd uit, zo verklaarde hij lachend bij Button: "Als kind heb ik hiervan gedroomd, dus ik heb mijn droom wel laten uitkomen! Volgens mij zag ik jou (Button, red.) voor mijn auto staan vlak voor de race. Ik dacht, 'nu JB hier staat, is hij mijn geluksbrenger'.'

Lachend stelde Button dat hij na zijn zege in 2009 precies hetzelfde riep over de boordradio. Met een schaterlach bood Norris zijn excuses daarvoor aan: "Is 'Monaco, baby' van jou? Oh, dan bied ik graag mijn excuses aan!

Norris kwam voor Leclerc en zijn McLaren-teammaat Oscar Piastri als winnaar over de streep.