Horner zoekt naar lichtpuntjes na mislukte kwalificatie Verstappen

Het team van Red Bull Racing kende een teleurstellende kwalificatie in Monaco. Max Verstappen noteerde de vijfde tijd, en stelde dat hij niet was verrast door dit resultaat. Red Bull-teambaas Christian Horner probeerde na afloop met een verklaring te komen.

Red Bull begon met een positief gevoel aan de zaterdag. In de derde vrije training ging het redelijk, maar na de kwalificatie was het gevoel anders. Verstappen noteerde de vijfde tijd, al mag hij door een gridstraf van Lewis Hamilton wel een plekje opschuiven op de startopstelling. Dat neemt echter niet weg dat zijn achterstand op polesitter Lando Norris veel groter was dan verwacht.

Wat veroorzaakte de problemen?

Red Bull-teambaas Christian Horner werd na afloop voor de camera van Viaplay gevraagd waardoor dit teleurstellende resultaat werd veroorzaakt: "Zijn eerste sector zag er best oké ui, maar in de tweede sector kreeg hij het al lastig. De grip kwam gewoon niet voor hem en ik denk ook niet dat we met deze banden echt in het juiste window zaten. Als je buiten dat window zit, verlies je gewoon veel rondetijd."

Een groot voordeel voor Red Bull?

Verstappen zal starten op de vierde plaats, en dat lijkt in Monaco een kansloze missie te zijn. Toch zijn er kansen, want dit jaar wordt er gewerkt met een verplichte tweestopper in Monaco.

Gevraagd of dit een verschil kan maken voor Red Bull, reageert Horner daar zeer duidelijk op: "Nou ja, het is wel een hele nieuwe structuur voor de race, met die twee verplichte stops. Dus nu er wel wat coureurs voor ons hebben gekwalificeerd, kunnen we ze wel terugpakken bij de pitstops in de race van morgen. Er kan echt van alles gebeuren, maar we moeten gaan zien hoe het gaat uitpakken tijdens de Grand Prix."

Verstappen deelt de tweede startrij morgen met Oscar Piastri. Lando Norris en Charles Leclerc staan op de eerste rij.