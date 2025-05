Charles Leclerc treurt na tweede tijd: "Het rondje was heel erg goed"

Charles Leclerc mocht een paar seconden dromen van een nieuwe pole in zijn thuisland Monaco. De Ferrari-coureur werd echter verslagen door Lando Norris, en daar baalde de Monegask flink van. De punten worden echter pas morgen verdeeld.

Leclerc was bezig met een opvallend sterk weekend in de straten van Monaco. In de vrije trainingen was hij oppermachtig, en hij werd gezien als de grote favoriet voor de pole position. In de kwalificatie zag hij er weer heel erg snel uit. Hij was zelfs sneller dan een megarondje van Lando Norris, maar de Brit reed een derde snelle run. Dit leverde hem de pole op, waardoor Leclerc bleef haken op de tweede plaats.

Heel erg goed rondje

Na afloop van de sessie klonk Leclerc enigszins teleurgesteld bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Er is altijd iets wat je beter kan doen. Maar goed, uiteindelijk was dit het beste wat wij konden doen."

"Ik denk dat het rondje heel erg goed was. Het eerste rondje was jammer, want het geeft je meer zelfvertrouwen voor de tweede run als je een goede eerste run hebt. Dat had ik niet, ik had verkeer in de tweede sector. Dat is natuurlijk heel erg frustrerend."

De problemen van Ferrari

Ferrari heeft het al het hele jaar zwaar, dus dit was dé kans voor Leclerc om te schitteren. Dat realiseert hij zich ook: "We weten dat we dit jaar niet echt de auto hebben om voor de zeges te vechten, maar de auto voelt hier heel erg goed aan. Het wordt heel erg lastig om de koppositie te pakken in de eerste ronde."

Leclerc deelt de eerste startrij met Norris. Achter hem staat Oscar Piastri op de derde plaats, en de Australiër zal de aanval ook gaan openen. Het wordt voor Leclerc een spannende strijd in de jacht op zijn eerste zege van het jaar.