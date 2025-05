Lewis Hamilton veroorzaakt flinke crash in Monaco

Lewis Hamilton heeft voor een vroegtijdig einde van de derde vrije training in Monaco gezorgd. De Britse zevenvoudig wereldkampioen ging de fout in vlak voor het wereldberoemde casino. Het zorgt ervoor dat zijn monteurs overuren moeten gaan draaien.

Hamilton was bezig met een aardige training waarin hij kon meestrijden om de snelste tijden. Maar in de slotminuten ging het mis, verloor hij de macht over het stuur en parkeerde hij zijn wagen in de muur. Zijn voorband was van de wagen verdwenen, en hij raakte met de zijkant vol de vangrail. Op het eerste gezicht zag de schade er niet zo groot uit, maar wie een tweede blik op het moment wierp zag dat het goed mis was.

Snelle tijden

Hamilton kon ongedeerd uit zijn Ferrari stappen, en hij sloot de sessie af met de vijfde tijd. Zijn teamgenoot Charles Leclerc was de snelste coureur. Ook Hamilton zag er best snel uit in de derde en laatste vrije training van het weekend. Hij noteerde meerdere keren paarse sectortijden, maar hij had het ook lastig met de banden. De C6-compound zorgde voor hoofdbrekens voor de coureurs.

Wat is de schade?

Meerdere coureurs hadden de nodige moeite met deze banden, maar Hamilton was de enige coureur die de sessie in tranen zag eindigen. Hij kon zich snel uit de voeten maken, want in Monaco is het redelijk makkelijk om weer terug te komen bij het team. Daarnaast kent Hamilton alle hoekjes en gaatjes van de stad, aangezien hij woont in het kleine stadstaatje.

Voor Ferrari wordt het nu hard doorwerken, want de kwalificatie staat voor de deur. Hamilton moet hopen dat er nog niet genoeg schade is, want bij het incident kan zijn versnellingsbak zomaar beschadigd zijn geraakt. Of er iets moet worden gewisseld, zal blijken in de komende uren.