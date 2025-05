Vijfde wereldtitel Max Verstappen topprioriteit van Red Bull

Max Verstappen kende een wisselvallige vrijdag in Monaco. Het was jammer, want bij Red Bull dromen ze van meer. Christian Horner erkent dat de constructeurstitel lastig gaat worden, maar dat Red Bull alles op alles gaat zetten om Verstappen wereldkampioen te maken.

Na zijn zege in Imola vorige week ziet de wereld er voor Verstappen weer anders uit. Voor de race in Italië leek hij nauwelijks te denken aan de titel, maar nu zijn de titeldromen weer springlevend. Hij kan zijn vijfde wereldtitel op rij pakken, iets wat alleen Michael Schumacher begin deze eeuw voor elkaar wist te krijgen namens het team van Ferrari.

Twee scorende coureurs

Red Bull-teambaas Christian Horner is er in Monaco heel erg helder over. De Britse teambaas legde de situatie uit bij Sky Sports: "Voor de constructeurstitel moet je twee coureurs hebben die veel punten weten te scoren. McLaren heeft dat en ze doen het ook geweldig bij de constructeurs. Het wordt dus ontzettend lastig om het tegen McLaren op te nemen."

"Voor ons ligt de prioriteit absoluut bij de coureurs. Slechts één andere coureur heeft vijf keer op rij een titel gewonnen. Dat laat dus wel zien hoe moeilijk dat is."

De topprioriteit van Red Bull

De vijfde titel van Verstappen is dan ook de topprioriteit voor het team van Red Bull: "Dat is wat we nu proberen te doen met Max. We zitten nog gewoon binnen schootsafstand. Die twee zeges die hij tot nu toe heeft behaald, en vooral die zege van afgelopen weekend, kwamen precies op het juiste moment."

"Er is nog zo'n lange weg te gaan dat het vooral belangrijk is om in de buurt te blijven tijdens de zomer. Want zodra de druk echt begint toe te nemen in het laatste kwart van het kampioenschap, dan komt Max pas echt tot zijn recht."