Cynische Max Verstappen 'juicht' voor het eerst in Monaco

Max Verstappen beleefde een frustrerende tweede vrije training in Monaco. In de straten van zijn woonplaats had hij ruzie met zijn auto, en het verkeer zat hem ook dwars. Cynisch besloot hij te juichen en te applaudisseren voor de hem in de weg reden.

Het circuit van Monaco vormt een unieke uitdaging op de Formule 1-kalender. Het krappe circuit past eigenlijk niet meer bij de moderne Formule 1, maar de liefhebbers kunnen ervan genieten. Verkeer speelt echter een hoofdrol in het weekend, want er zijn amper mogelijkheden om aan de kant te gaan. Ook in de trainingen zorgde het voor veel ergernis.

Frustratie

Max Verstappen klaagde tijdens de sessie meerdere keren over het gedrag van andere coureurs. Hij werd bij het zwembad verrast door onder meer Gabriel Bortoleto, en dat leverde een flinke tirade van Verstappen over de boordradio op. Niet alle momenten van Verstappen werden echter uitgezonden op de livefeed die de mensen thuis te zien kregen.

Uit de onboardbeelden van Verstappen blijkt dat hij allesbehalve tevreden was met het gedrag van zijn mede coureurs. Alpine-coureur Franco Colapinto kreeg te maken met een gefrustreerde Verstappen, die er een soort showtje van maakte toen hij eindelijk de roze bolide wist in te halen.

Applausje

Op de beelden is te zien hoe Verstappen direct van zijn gas moet gaan als hij Colapinto tegenkomt. Hij steekt direct cynisch zijn duim op naar de Argentijnse coureur. Op het moment dat hij de Alpine passeert steekt hij zijn duim uit de cockpit, geeft hij een applausje, doet hij alsof hij juicht en steekt hij nog een keertje beide duimen op. De frustratie was duidelijk merkbaar bij Verstappen, die geen fijne sessie reed.

Verstappen sloot de dag af op een tegenvallende tiende tijd. Hij werd echter meerdere keren gehinderd tijdens zijn pushrondjes.