Stroll ontvangt zware straf voor bizarre trainingscrash met Leclerc

Lance Stroll is zwaar bestraft voor zijn crash met Charles Leclerc in de eerste vrije training in Monaco. Volgens de stewards ligt alle schuld bij de Canadees, en daarom heeft hij een straf ontvangen die hem op meerdere gebieden raakt.

Stroll en Leclerc raakten elkaar in de eerste minuten van de eerste vrije training in Monaco. Bij het ingaan van de hairpin knalde Leclerc tegen de Aston Martin aan. De Monegask beschadigde hierbij zijn voorvleugel, terwijl Stroll de training niet kon afmaken. De schade was groot en Aston Martin moest zijn versnellingsbak gaan vervangen. Hierdoor heeft hij nu al een achterstand op zijn concurrenten.

De twee coureurs moesten zich na de training bij de stewards melden. Daar werd al snel duidelijk dat de schuld ligt bij Stroll. De stewards bekeken alle data en onboardbeelden, en daaruit bleek al snel wat er aan de hand was.

Schuld bij Stroll

Volgens de stewards gaf Stroll aan dat hij door zijn team werd gewaarschuwd voor het feit dat Leclerc bezig was met een snel rondje. Hij hoorde dit echter niet, en dat veroorzaakte de crash. Volgens de stewards lag de schuld dan ook volledig bij hem, en bevond Leclerc zich in een positie waarin hij helemaal niets kon doen. Hij is volgens de stewards dan ook volledig onschuldig.

Dubbele straf

De stewards hebben besloten om Stroll twee straffen te geven. Hij krijgt een gridstraf van één positie voor de Grand Prix van zondag, en hij krijgt één strafpunt erbij op zijn superlicentie. Hierdoor komt hij nu op een totaal van drie strafpunten te staan. Als een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten heeft verzameld, dan volgt er een schorsing van één raceweekend.

De gridstraf is een flinke tegenvaller voor Stroll. De Aston Martin lijkt weer iets sneller voor de dag te komen, terwijl inhalen ook heel lastig is in Monaco.