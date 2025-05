Red Bull voert ingrijpende verandering door in Monaco

Red Bull Racing en sponsor Visa zetten een nieuwe stap in hun samenwerking. Vanaf de Grand Prix van Monaco wordt de samenwerking tussen de twee bedrijven uitgebreid. Eerder dit jaar kregen de partijen een overeenkomst en dit is een ontwikkeling daarvan.

De nieuwe deal gaat over een meerjarige overeenkomst. Er gaat ook een verandering komen op de auto van Red Bull Racing. Max Verstappen en Yuki Tsunoda gaan namelijk met de sponsor rijden.

Neus

Het Visa-logo gaat te zien zijn op de neus van de RB21. Zowel Max Verstappen als Yuki Tsunoda gaat met de sponsor op de neus rijden. Vanaf de Grand Prix van Monaco zal extra Visa-logo's op de auto te zien zijn. Deze plaatsing is strategisch en zorgt voor een maximale exposure tijdens de races.

Het premiumsegment van Visa, Visa Infinite, krijgt een grote plek op de teamuitstraling. Het merk zal niet meer alleen op de halo te zien zijn van de Red Bull-coureurs tijdens belangrijke races van het seizoen. Ook de rijderspolo's van de coureurs van Red Bull Racing gaan bekleed worden met Visa Infinite. Door Infinite te promoten moet het de premium uitstraling geven die Visa wil uitstralen.

'Goede samenwerking'

Teambaas Christian Horner is erg tevreden met de vernieuwde deal. Hij zei tegenover officiële media: "Visa is een fantastische teampartner geweest en we zijn verheugd dat we onze gewaardeerde samenwerking vanaf Monaco in een uitgebreidere hoedanigheid kunnen voortzetten. We zijn trots op de langdurige en vertrouwde partnerrelaties die we hebben opgebouwd met een aantal van 's werelds grootste merken die deel zijn gaan uitmaken van onze loyale partnerfamilie."

"Deze verhoogde betrokkenheid toont het vertrouwen in de cultuur en de prestaties die Oracle Red Bull Racing zowel op als naast het circuit neerzet. Het zal geweldig zijn om het Visa-frontvleugelmerk voor het eerst in Monaco te zien en dat gedurende het hele seizoen te blijven doen."