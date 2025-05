Horrorcrash Tsunoda veroorzaakt problemen voor Red Bull in Monaco

Yuki Tsunoda rijdt dit weekend met de oude vloer van Red Bull. Het is een gevolg van zijn horrorcrash in Imola vorige week. De crash van de Japanner heeft gevolgen voor de toekomst en dat betekent dus dat Tsunoda met een oude vloer gaat rijden.

Afgelopen zaterdag had Yuki Tsunoda een zeer zware crash. De Japanner vloog over de kop na te veel kerb gebruikt. Gelukkig kwam de Japanse coureur ongedeerd uit zijn auto, maar het had dus wel gevolgen voor andere zaken.

Achter op specificatie

Yuki Tsunoda heeft tegenover Motorsport.com bevestigd dat hij door zijn crash rijdt met een oudere specificatie van de RB21 dan zijn teamgenoot Max Verstappen. Verstappen kreeg de nieuwe vloer in Miami, maar Tsunoda ontving hem pas in Imola. De crash van Tsunoda heeft de vloer echter zo erg beschadigd dat hij nu weer met de oude vloer rijdt. Naar verluidt is dit het enige verschil tussen de Red Bull-auto's, zo zegt Motorsport.com.

"Qua pakket heb ik eerlijk gezegd nog nooit met het volledige nieuwe pakket gereden, zelfs Imola was een beetje anders", zei Tsunoda. "Ik denk niet dat we een volledig pakket gaan krijgen in Monaco; ik heb toch maar een stapje teruggedaan, wat mijn fout is."

Nog leren

Volgens Yuki Tsunoda was zijn crash in Imola het teken dat hij nog steeds moet leren hoe de Red Bull reageert op zijn set-upveranderingen. Tsunoda begon op de zondag in Imola echter vanuit de pitlane, maar eindigde in de punten met een tiende plaats. "De kwalificatie in Imola zou eerlijk gezegd niet zo gebeuren als ik de auto zou begrijpen", legde hij uit.

"In de VCARB heb ik denk ik sinds 2022 zelf niet meer zo'n crash gehad. Ik pushte te veel, dus het is gewoon een gebrek aan begrip van hoe de auto zich gaat gedragen met elke set-up. De set-up die ik probeerde was compleet nieuw. Om eerlijk te zijn, denk ik dat de Red Bull meer verandert dan ik had verwacht. Zelfs als we de VCARB-auto zouden veranderen, denk ik niet dat het veel verschil zou maken. Dus ik moet het gewoon rustig aan doen als ik de set-up verander en iets nieuws probeer."

Niet makkelijk

Het gaat voor Tsunoda niet makkelijk worden op de straten van Monaco: "Qua circuit vind ik het best leuk en ik heb er de afgelopen twee jaar goede herinneringen aan overgehouden", zei hij. "Blijkbaar is de Red Bull-auto erg hobbelig in Monaco en het is geen gemakkelijke auto om mee te rijden, dat is wat Max zei."

"Dus ik moet gewoon vertrouwen opbouwen en hopelijk kan ik een goede kwalificatie neerzetten. Je kunt niet dezelfde aanpak volgen als op Imola of andere circuits waar je een beetje uitloop hebt, dus ik ga het tempo langzaam opbouwen."