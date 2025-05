Lando Norris ergert zich aan 'liegende' coureurs in Monaco

De Grand Prix van Monaco is een parel op de Formule 1-kalender. Toch kan niet iedereen genieten van het racen door de straten van het ministaatje. Lando Norris stelt dat elke coureur die zegt dat hij geniet van deze race, liegt.

Het racen in Monaco is speciaal, maar de race zorgt voor weinig spektakel. In de krappe straten is inhalen vrijwel onmogelijk, maar voor de coureurs vormt de baan wel een uitdaging waar ze proberen om geen schade te rijden. Veel van hen vinden dit prachtig, maar toch denken andere coureurs heel erg anders over deze uitdaging.

Liegende coureurs

McLaren-coureur Lando Norris klinkt bijvoorbeeld nogal negatief. Bij de mediakanalen van de Formule 1 wordt hij gevraagd naar racen in Monaco: "Ik geniet er niet van als ik er rijd. Ik kan er pas van genieten als ik er heb gereden."

"Ik kijk er wel naar uit, want de ervaring is cool, speciaal, uniek en heel veel andere dingen. Maar ik denk niet dat er veel mensen rondrijden met een glimlach in Monaco. Als ze dat doen, dan zijn ze waarschijnlijk aan het liegen."

Wanneer kan Norris wel genieten?

Norris stelt dat er slechts een paar momenten zijn waar men van kan genieten in Monaco: "Als je over de finishlijn gaat, of uit de laatste bocht komt, dan is dat je eerste kans om te lachen en te realiseren wat je hebt bereikt. Dan realiseer je het allemaal."

"Maar ik denk dat je in Monaco je zo enorm moet concentreren, je hebt een soort tunnelvisie. Het is heel erg lastig om echt van een rondje te genieten, behalve als je even een langzaam rondje kan rijden en kan relaxen. De ervaring is heel erg speciaal en elke keer als je terugkijkt op een rondje, dan is dat het moment dat je kan lachen."