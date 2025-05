Verstappen en Red Bull spelen geen verstoppertje: "Doen we niet expres!"

Max Verstappen en Red Bull zijn bezig met een wisselvallig seizoen. Ze hebben het soms zwaar, maar wisten vorige week in Imola wel te schitteren. Op de vrijdagen hebben ze het meestal heel erg lastig, maar volgens Verstappen doen ze dat niet expres.

Red Bull leek ook in Imola een tegenvallend weekend tegemoet te gaan. Op de vrijdag klonk Verstappen flink gefrustreerd, en leek hij niet blij te zijn met Red Bull. Op de zaterdag en de zondag zag het er echter weer zonnig uit. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde, en dat zorgt ervoor dat mensen zich afvragen wat Red Bull doet.

Niet expres

Max Verstappen lacht er om in Monaco. Bij de internationale media spreekt hij zich uit: "Ik wens dat ik wist waarom de vrijdagen niet altijd geweldig verlopen, maar we doen het niet expres! Ik zweer het! Het is een beetje moeilijk geweest om de auto in het juiste window te krijgen. Ik denk dat we heel veel hebben geleerd in Imola, zeker als je kijkt wat we van de auto willen."

"Het is echter niet altijd makkelijk om het eruit te halen, ook met de betrekking op een stratencircuit zoals hier in Monaco in vergelijking met Imola. Toch was het een nuttige les."

Vertrouwen om te pushen

Verstappen legt uit dat Red Bull iets heeft gevonden waardoor hij kon winnen: "Het gaf me ook meer vertrouwen om te pushen. We doen veel simulatorwerk met de coureurs. We communiceren over wat we willen van de auto en wat we nodig hebben van de auto."

"Helaas denk ik dat onze auto in de afgelopen anderhalf tot twee jaar in een smal window hebben geopereerd. Zodra je naar links of naar rechts afslaat, dan is de auto moeilijk om mee te rijden. Dat vertaalt zich dan ook weer naar een slechte vrijdag."