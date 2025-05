George Russell buigt voor Max Verstappen: "De inhaalactie van het jaar!"

De beslissende inhaalactie van Max Verstappen in Imola is in Monaco nog steeds onderwerp van gesprek. Mercedes-coureur George Russell heeft het moment teruggekeken, en hij stelt vol enthousiasme dat het nu al de inhaalactie van het jaar is.

Verstappen sloeg in Imola toe in de eerste bocht van de eerste ronde. Hij leek verslagen te zijn, maar remde later dan zijn rivaal Oscar Piastri en haalde hem op een prachtige manier in. Het was een beslissend moment, want hiermee legde Verstappen het fundament voor zijn zege. Hij was er zelf dan ook heel erg tevreden mee, en heeft het moment thuis teruggekeken.

Inhaalactie van het jaar

George Russell zat in Imola op de eerste rij. Hij zag Verstappen langsvliegen en de actie inzetten. In Monaco reageert Russell enthousiast bij Sky Sports: "Het was de inhaalactie van het jaar, zeker weten! Zonder twijfel. Het is de beste inhaalactie die ik in lange tijd heb gezien. Om eerlijk te zijn vond ik mijn start in Barcelona best goed, maar die van hem was spectaculair!"

"Van mijn kant was het wel een beetje frustrerend. Ik had het gevoel dat mijn start heel erg goed was, maar ik kon nergens heen. Ik dacht op dat moment dat het gevecht met Max mijn enige hoop was in de race. Wat zaten we daar fout..."

Eén van de beste coureurs ooit

Russell gaat verder met het complimenteren van Verstappen: "Om hem zo langs Oscar te zien zoeven als een donderslag bij heldere hemel... Max is gewoon één van de beste coureurs ooit. Dat kan je niet bij hem wegnemen. Ook met onze persoonlijke relatie, en de dingen die in het verleden zijn gebeurd, heb je respect voor wat hij op de baan laat zien."

"Dit was een geweldige move en hij had echt een geweldig weekend. De auto was supersnel. Ik denk dat ze echt iedereen hebben verrast."