Marko twijfelt of Imola het keerpunt was voor Verstappen en Red Bull

Max Verstappen schreef vorige week de Grand Prix op het circuit van Imola op zijn naam. Dit weekend aast hij op succes in Monaco, maar bij Red Bull twijfelen ze. Helmut Marko vraagt zich af of de ommekeer echt is ingezet.

De Oostenrijkse teamadviseur had in Imola een enorme grijns op zijn gezicht. Na een aantal maanden vol problemen van Red Bull, wist het team nu voor het eerst echt te schitteren. Verstappen startte de race als tweede, maar greep de koppositie door een geweldige actie bij de start van de race. Hij was ook veel sneller dan de eerder oppermachtige McLarens.

Was dit de ommekeer voor Red Bull?

De vraag is of de ommekeer is ingezet. In een interview met Sport.de durft Marko daar nog geen zinnig woord over te zeggen: "Dat weten we niet zeker, maar Imola vormde wel een voordeel voor ons, met name het circuit. Vooral vanwege de vele snelle bochten. Het positieve was: na een jaar lang in cirkels te hebben gereden, zagen we eindelijk vooruitgang in het rijgedrag van onze auto."

Verstappen was blij

Voor Verstappen was dan een mooi voordeel, maar het zorgde ook voor enthousiasme bij Red Bull. Marko was bijvoorbeeld ook heel erg happy met wat er allemaal gebeurde op het circuit in de regio Emilia-Romagna.

Hij gaat verder met zijn verhaal: "We hebben Max al heel erg lang niet meer horen zeggen: 'Ik ben tevreden met de auto'. Op de vrijdag was de auto dat nog niet, maar op de zaterdag was dat mede door aanpassingen aan de set-up wel precies wat Max wilde. Hierdoor kon hij zijn performance op de baan perfect inzetten."

Dit weekend gaat Verstappen jagen in Monaco. De baan is volledig anders dan in Imola, maar met een goed resultaat kunnen ze wel dichterbij de McLarens komen. Oscar Piastri en Lando Norris zijn momenteel de koplopers in de strijd om de titel.