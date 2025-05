Mogelijke teamgenoot van Max Verstappen denkt niet aan de toekomst

Isack Hadjar is bezig met een geweldig debuutseizoen in de Formule 1. Hij maakt zoveel indruk, dat sommige mensen hem al zien als de toekomstige teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Hadjar lacht die verhalen zelf weg.

Hadjar begon het seizoen met een pijnlijke crash in de opwarmronde in Australië. Het was voor hem letterlijk uithuilen en opnieuw beginnen. Dat deed hij, en in de rest van de races maakte hij een stabiele en betrouwbare indruk. Na zeven raceweekenden staat hij al op zeven WK-punten, en dat is goed voor de veertiende plaats in het wereldkampioenschap.

Gaat Hadjar Tsunoda vervangen?

Hadjar maakte zoveel indruk, dat Helmut Marko al stelde dat Yuki Tsunoda de hete adem van hem in zijn nek voelde. Meerdere kenners stelden dat Hadjar in aanmerking kan komen voor het zitje van Tsunoda bij Red Bull Racing.

Hadjar zelf moet een beetje lachen om al die verhalen. De Fransman laat aan de internationale media weten dat er voor volgend jaar wel nog wat knopen moeten worden doorgehakt: "Ik heb er helemaal nog niet over nagedacht, dus we zien wel wanneer het zover is. Maar op dit moment heb ik geen idee. Ik laat dit aan mijn moeder over, en dan zullen we het wel zien!"

Andere rookies

Dat Hadjar het zo goed voor elkaar heeft gekregen, zagen weinig mensen aankomen. Zijn mede-jongelingen Liam Lawson en Jack Doohan hebben het bijvoorbeeld al wel heel zwaar. Beide coureurs kregen een zware klap te verwerken in de afgelopen weken.

Hadjar schrok

Hadjar schrok daar wel van: "Het is nogal extreem. Maar ik heb het gevoel dat als je echt een zeker contract hebt, dat je een deal van één, vier of vijf jaar hebt en je begint ondermaats te presteen, dan denk ik dat er een groot probleem is."

"Dit is namelijk de Formule 1 en we willen coureurs hebben die op het best mogelijke niveau presteren. Het is dus goed om altijd een optie te hebben om vervangen te worden."