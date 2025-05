Zelfverzekerde Lando Norris aast op belangrijke zege in Monaco

Lando Norris heeft een redelijke start van het seizoen achter de rug. De Britse McLaren-coureur wil echter meer, en hij aast dan ook op een nieuw succes. In Monaco wil hij dit weekend zo goed mogelijk gaan scoren.

Norris schreef de Grand Prix van Australië op zijn naam, maar daarna ging het steeds minder goed. Hij werd verslagen door zijn teamgenoot Oscar Piastri en grote concurrenten Max Verstappen. Norris staat nog wel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar een slecht weekend kan hem terugwerpen. Het wordt dan ook zaak voor Norris om te scoren en een goed resultaat neer te zetten.

Zin in Monaco

Norris benadert het weekend met een goed gevoel. Hij heeft er vooral veel zin in om in zijn woonplaats te racen, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Ik heb er enorm veel zin in om in Monaco te zijn dit weekend. Hier hebben in de afgelopen jaren zoveel speciale momenten plaatsgevonden, dus het is altijd geweldig om hier te racen."

Norris eindigde afgelopen weekend in Imola op het podium. Achter racewinnaar Verstappen kwam hij als tweede over de streep. Hij finishte dus ook voor zijn teamgenoot Piastri, en dat is goed nieuws voor de titelambities van Norris. De Brit blijft daar vooralsnog heel erg kalm onder.

Hard doorwerken

Hij focust zich nu vooral op de race door de straten van Monaco. Volgens Norris wordt een belangrijke Grand Prix, waar zeker het één en ander mogelijk is: "Ik ben hard door blijven werken met het team voorafgaand dit weekend. Dit moet ervoor zorgen dat we ons op de best mogelijke positie bevinden om verder te bouwen op de positieve punten uit de afgelopen paar raceweekenden."

Norris staat nu op 133 WK-punten. In Monaco moet hij dus goed opletten. Zijn naaste belager Verstappen staat op 124 punten, terwijl kampioenschapsleider Piastri op 146 WK-punten staat.