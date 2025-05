Oscar Piastri eist overwinning van zichzelf in Monaco

Oscar Piastri kent tot nu toe een ijzersterke start van het seizoen. De Australiër staat na zeven races nog steeds bovenaan het klassement en heeft een voorsprong van dertien punten op teamgenoot Lando Norris, de nummer twee van de competitie. Piastri kijkt erg uit naar de aankomende Grand Prix van Monaco.

Oscar Piastri eindigde in Imola op de onderste trede van het podium, achter zijn teamgenoot Lando Norris en concurrent Max Verstappen. Piastri gaf toen aan pech te hebben gehad met zowel de virtual Safety Car als de normale Safety Car.

Sterk in Monaco

Vorig seizoen eindigde Piastri op het podium in Monaco. De jonge Australiër werd tweede en wist daarmee boven zijn teamgenoot te eindigen. De McLaren-coureur stond destijds nog maar zesde in het coureursklassement en nu staat het er wel anders voor. Piastri geeft aan dat het resultaat van vorig seizoen hem veel goeds doet: "Monaco was vorig jaar een heel sterk weekend voor me en het is een circuit waar ik tijdens mijn juniorcarrière goede resultaten heb behaald", volgens McLaren.

Piastri was inderdaad sterk in zijn jeugd op het circuit van Monaco. In de Formule 2 wist Piastri daar ook een podium te behalen. Het is volgens Piastri een van zijn favoriete circuits: "Het is altijd een van de hoogtepunten van de kalender en ik ga vastberaden, hongerig en volledig gefocust op de unieke uitdaging die de beroemde straten van Monaco vormen deze race in."

Wil om te winnen

Dat Piastri hongerig is om te winnen, is duidelijk. De Australiër heeft dit seizoen al vier races op zijn naam geschreven en het liefst worden dat er meer. Piastri startte in Imola vanaf pole position, maar daar wist hij de eerste startplek niet om te buigen naar een overwinning en eindigde als derde. Bij de start werd Piastri ingehaald door Max Verstappen en die positie wist hij niet meer terug te pakken.