Paniek bij Ferrari richting Monaco: "Dit is heel frustrerend"

Ferrari-teambaas Fred Vasseur maakt zich ernstige zorgen over de kwalificatievorm van Ferrari. Ook de Grand Prix van Emilia-Romagna was daar een goed voorbeeld van: verpesten op de zaterdag en naar boven klimmen op de zondag. Dat is het verhaal van het Formule 1-seizoen tot nu toe bij Ferrari.

Met de Grand Prix van Monaco in zicht is het maar al te belangrijk om een goede kwalificatie te rijden. Inhalen is lastig in de straten van Monte Carlo en Vasseur beseft dat maar al te goed.

Twee gezichten

De Grand Prix van Emilia-Romagna had twee gezichten voor Ferrari. Hoewel Lewis Hamilton zich van P12 naar P4 wist te rijden, kwam Charles Leclerc niet verder dan de zesde plaats. De Monegask startte vanaf plek 11. Het kwalificatieprobleem is nog niet opgelost bij Ferrari en dat kan zijn tol eisen in Monaco.

"Het is frustrerend voor ons. Het is duidelijk dat we de laatste vier races altijd een veel beter tempo hadden in de race dan in de kwalificatie", begon teambaas Fred Vasseur zijn verhaal in de paddock van Imola. "We maken ons zorgen, want we konden dit weekend niet beter presteren."

Goede kwalificatie

Voor de Grand Prix van Monaco is een goede kwalificatie nodig. Inhalen is extreem lastig op het stratencircuit, dus een goede startpositie is belangrijk. Vasseur kijkt niet al te blij naar de toekomst: "In Monaco wordt het zeker moeilijker", vreest de Fransman. "We moeten al onze energie richten op de kwalificatie en het veel beter doen dan in Imola."

Volgens de Ferrari-teambaas zijn er echter geen veranderingen nodig aan de SF-25: "We moeten begrijpen hoe we het maximale uit de auto halen. We lieten zondag zien dat we snel kunnen zijn, dus moeten we dat ook op zaterdag voor elkaar krijgen", zei hij. "Ik snap dat de auto door zijn eigenschappen soms een tiende sneller of langzamer kan zijn, maar bij ons is het verschil te groot. Daardoor raken we gefrustreerd, nemen we meer risico en stellen we de auto te agressief af. Dat zorgt voor een negatieve spiraal. Het is dus belangrijk om rustig te blijven."