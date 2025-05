'Red Bull-teambaas Horner probeert McLaren te verzwakken'

De overwinning van Max Verstappen in Imola heeft de Red Bull-coureur dichter bij McLaren gebracht. Maar beide McLaren-mannen staan nog steeds bovenaan met een voorsprong van 9 en 22 punten. Teambaas van Red Bull Christian Horner probeert McLaren op alle niveaus te destabiliseren, meldt Auto Motor und Sport.

Het doel is om McLaren af te leiden van de hoofdzaken en, indien mogelijk, tijdelijk te vertragen. De 'aanvallen' vanuit het kamp van Red Bull begonnen al in het voorseizoen.

Voorseizoen

Eerst probeerde de FIA nog de politiek te bedrijven tegen de zogenoemde flexi-wings. Dit had meteen succes met de achtervleugel. Na de overwinning van Oscar Piastri in Baku moest McLaren de flap op de staartunit verstevigen, zodat er geen 'mini-DRS' meer kon ontstaan op de rechte stukken. Het Red Bull-kamp oefende ook veel druk uit op de FIA met betrekking tot de voorvleugel. De regels zullen echter pas in Barcelona worden aangescherpt.

Het duurt nog twee weken tot de nieuwe regels ingaan, dus vertelde Horner dat McLaren de banden vulde met water om meer grip te krijgen. Deze poging liep echter op niets uit. Zowel Pirelli als de FIA verwierpen de aanklachten. Er was geen bewijs voor een dergelijke procedure, maar Red Bull had er in ieder geval voor gezorgd dat McLaren dergelijke beschuldigingen kreeg, aldus Auto Motor und Sport.

Elkaar sarren

Uit de reactie van McLaren-CEO Zak Brown bleek dat Red Bull hiermee een gevoelige snaar heeft geraakt. In Miami had de Amerikaan een fles mee waar het opschrift 'Tyre Water' op stond. Parallel aan de spottende actie klaagde de baas van het raceteam publiekelijk dat Red Bull de beschuldigingen alleen achter de schermen uitte. Hij riep zijn tegenstander op om protest aan te tekenen, stelt Auto Motor und Sport. Zo konden de beschuldigingen officieel worden opgehelderd.

Na afloop van de race van Imola heeft Horner gezegd: "McLaren heeft twee coureurs die vechten voor het wereldkampioenschap. Op een gegeven moment komt het altijd tot een punt waar eigenbelang boven teambelang gaat. Dat is het conflict. Ze hebben het goed gedaan en botsten niet. Het is prijzenswaardig dat je ze tegen elkaar liet vechten. Maar je kon zien hoe close het was."