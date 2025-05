F1-legende verandert van mening: "Max Verstappen is de beste!"

Oud-Formule 1-kampioen Damon Hill heeft zijn mening over Max Verstappen bijgespijkerd. De Brit zei eerder dat hij Max Verstappen niet bij de toppers vond horen en was zeer kritisch over de Nederlander. Hij heeft zijn mening echter omgedraaid.

Hill heeft gezegd dat hij 'mogelijk' de beste aller tijden is na zijn overwinning in Imola. Bij de High Performance Podcast beschreef Damon Hill Verstappen als een 'fenomeen' en de beste ooit. "De Nederlander is een van de besten aller tijden", aldus de presentator, die de viervoudig wereldkampioen veel lof toezwaaide. Hill heeft zich niet ingehouden met zijn beoordeling over de regerend wereldkampioen.

'De beste'

"Helemaal bovenaan, geen twijfel mogelijk," bevestigde hij. Op de vraag of dat betekende dat hij Hill's nummer één was, vervolgde de wereldkampioen van 1996. "Mogelijk. Ik bedoel, in termen van zijn effectiviteit, in termen van zijn bereidheid, zijn volwassenheid, zijn snelheid. Hij is een fenomeen en er zijn maar weinig fenomenen. Dat zijn degenen die we kennen, de Fangio's, Jim Clarks, de Senna's en de Michael Schumachers."

Eerder zei Hill dat Verstappen zijn concurrenten angst en intimidatie aanjoeg en had hij hem vergeleken met een slechterik van Wacky Racers, een kinderserie. Het respect van Hill komt voort uit de prestaties van Verstappen met een slechte auto. Verstappen komt steeds verder naar voren en dat is wat Hill graag ziet.

'We willen vaardigheid zien'

"Mensen van de baan rijden om iemand tegen te houden. Dat is geen racen. Het is geen racen. Het is gewoon botsauto's, of hoe je het ook wilt noemen. We willen vaardigheid zien. We willen vaardigheid en durf zien. We willen dat het chirurgisch gebeurt, niet met een wapenstok. Weet je, je gaat niet met een hamer ergens tegenaan, we willen het met een zwaard gedaan zien, weet je, je wilt het netjes gedaan zien. Effectief gedaan en mooi gedaan."

"Je kunt geen free-for-all hebben. Je moet iemand hebben die zegt: 'Oké, we willen racen zien, maar we willen niet dat het over bepaalde grenzen gaat'. Weet je, je hebt regels in elke sport."