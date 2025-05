Oscar Piastri ontkent gespannen sfeer binnen McLaren

Oscar Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan in de Formule 1. Hij heeft een kleine voorsprong op zijn teamgenoot Lando Norris, maar hij stelt dat dit nog niet zo belangrijk is. Volgens Piastri is er intern ook weinig veranderd bij het team.

Piastri kwam afgelopen weekend als derde over de streep in Imola. Daarmee kwam een reeks van drie zeges op rij ten einde voor de Australische McLaren-coureur. Piastri voert het wereldkampioenschap nog altijd aan en hij heeft in totaal vier races gewonnen dit seizoen. Zijn teamgenoot Norris staat op één zege, maar staat slechts dertien punten achter hem in het wereldkampioenschap.

Geen veranderingen

Na afloop van de race in Imola kreeg Piastri de vraag hoe belangrijk de voorsprong is, en of het voor een nieuwe dynamiek zorgt binnen het team. Voor de ogen van de internationale media reageerde hij duidelijk: "Om eerlijk te zijn denk ik dat het niet veel verandert. Je wil natuurlijk aan het einde van het seizoen een voorsprong hebben, dat is het allerbelangrijkste."

De sfeer binnen het team

Piastri kan niet ontkennen dat het een voordeel is, maar het zorgt niet voor een andere sfeer binnen McLaren: "Op dit moment zorgen de goede resultaten voor een boost voor mijn zelfvertrouwen, en dat is altijd belangrijk. Als we meer tegenstand krijgen buiten McLaren, dan zijn er voordelen van eerste zijn."

"Als je met wat dan ook voorloopt, dan zijn er altijd voordelen. Maar als je het hebt over de mentaliteit en het gevoel binnen het team, dan doen we nog steeds heel erg hard ons best om de anderen teams, en elkaar, te verslaan. Ik denk dat dit zo zal blijven voor de rest van het jaar."

Piastri en Norris zullen goed om zich heen moeten kijken. Max Verstappen won immers in Imola, waardoor hij weer wat dichterbij is gekomen in het wereldkampioenschap. Hij staat nu op 124 WK-punten, terwijl Piastri er 146 achter zijn naam heeft staan.