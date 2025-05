Waarom Max Verstappen na zijn zege in Imola niet kon lachen

Max Verstappen schreef de Grand Prix van Emilia-Romagna afgelopen weekend op een prachtige wijze op zijn naam. De Nederlander reed een geweldige race, maar hij had het niet makkelijk. Toen hij na afloop uit zijn Red Bull-bolide stapte, had hij veel last van zijn rug. En dat was niet bepaald een pretje.

Verstappen veroverde de koppositie in Imola in de eerste bocht van de race. Hij blufte Oscar Piastri af in de Tamburello-bocht en gaf de koppositie daarna niet meer uit handen. Verstappen reed simpel weg bij de concurrentie, en hij wist zijn tweede Grand Prix van het jaar te winnen. Het leek allemaal heel erg makkelijk te gaan, maar volgens Verstappen was het nogal spannend.

Geluk voor Verstappen

Verstappen stelde na afloop dat hij heel erg veel geluk had met de Safety Car en de Virtual Safety Car. Bij de internationale legde Verstappen het met een grote grijns uit: "Ik had niet veel langer door kunnen rijden op mijn mediums, die waren er wel echt aan toen de Virtual Safety Car de baan op kwam."

"Het was op dat punt al heel erg lastig om consistente rondjes te rijden, dus het had niet lang geduurd tot ik alsnog naar binnen zou moeten komen."

Pijnlijke situatie

Voor Verstappen was het geen pijnvrije middag op het iconische asfalt van Imola. Op de Italiaanse baan ligt immers geen biljartlaken als het gaat om de asfaltlaag: "Het is hier best wel hobbelig op de baan, dus mijn rug doet nu wel zeer!"

Het is nog niet duidelijk of de Formule 1 volgend jaar terugkeert in Imola. Het contract met de Grand Prix van Emilia-Romagna loopt af, en de kans is heel erg groot dat de hoge heren van de sport een andere keuze gaan maken. Voor de sport zou het een verlies zijn om deze iconische baan te verliezen.