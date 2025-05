Red Bull twijfelt aan updates na spectaculaire zege van Verstappen

Het team van Red Bull Racing kende een verrassend sterk weekend in Imola. Tot verbazing van velen pakte Max Verstappen de zege, en bij Red Bull leek men tevreden te zijn met de updates. Pierre Waché wil nog niet te vroeg juichen en stelt dat het geen uitgemaakte zaak is.

Red Bull introduceerde afgelopen weekend in Imola een aantal nieuwe onderdelen. Op vrijdag leek het erop dat deze onderdelen nog niet naar wens functioneerden, en McLaren was veel sneller. In de race voelde de auto voor Verstappen perfect aan, en reed hij zelfs met speels gemak weg bij de papajakleurige wagens van de concurrentie.

Andere omstandigheden

Het lijkt reden tot een feestje te zijn voor Red Bull. Technisch directeur Pierre Waché wil echter nog niet te vroeg juichen bij de internationale media: "Vandaag waren de omstandigheden een beetje anders dan op vrijdag. Het asfalt was wat warmer, en dat had ook invloed op de prestaties."

Naast de omstandigheden waren ook de updates behulpzaam: "De nieuwe updates geven ons de mogelijkheid om te verbeteren voor de race en de kwalificatie. De update werkte dus goed."

Nog geen zelfvertrouwen

Waché durft niet te stellen dat Red Bull nu kan gaan winnen in de komende racen. De technisch directeur geeft aan dat het window nog steeds best klein is, en hij heeft nog niet het vertrouwen dat Verstappen dit kunstje op andere circuits ook kan herhalen.

Waché is er nogal duidelijk over: "We hebben gewonnen in Japan, maar daarna werden we helemaal ingemaakt in Bahrein en Miami. Het is duidelijk dat het nog geen uitgemaakte zaak is in deze tak van sport. McLaren beschikt nog steeds over een goede auto, dus we moeten gewoon hard blijven doorwerken."

Red Bull en Verstappen kunnen aankomend weekend direct gaan laten zien of ze deze vorm kunnen vasthouden. Dat staat immers de Grand Prix van Monaco op het programma.