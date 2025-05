Red Bull-erfgenaam doorbreekt stilte en prijst Verstappen na waanzinnige zege

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. De Nederlander reed een dijk van een race op het circuit van Imola, en hij zorgde ervoor dat Red Bull-erfgenaam Mark Mateschitz een trots man was.

Verstappen had van tevoren zelf niet gedacht dat hij mee kon strijden om de zege in Imola. Hij wist vrijwel zeker dat de McLarens sneller en sterker zouden zijn, maar daar dat bleek in de realiteit niet het geval te zijn. Verstappen verschalkte Oscar Piastri bij de start, en zijn zege kwam daarna geen minuut in gevaar. Hij won zijn tweede Grand Prix van het jaar, en houdt zijn titelkansen in leven.

Het zorgde voor een enorme vreugde-explosie bij het team van Red Bull. Na een aantal zware weken vol tegenslagen en geruchten, kwam deze zege als geroepen. Een ander positief punt was dat de updates hun werk deden, en het is lang geleden dat dit is gelukt bij Red Bull.

"Mijn vader zou trots zijn geweest"

Zelfs Mark Mateschitz, de zoon van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz en erfgenaam van het concern, stak zijn vreugde niet onder stoelen of banken. De Oostenrijker geeft normaal gesproken nooit interviews, maar sprak zich nu toch uit bij De Telegraaf: "Dit was een heel gedenkwaardig weekend. Het was de 400ste race van het team en dan op deze manier toeslaan. Max heeft geweldig gereden en zijn hoofd koel gehouden. Mijn vader zou trots zijn geweest."

Belangrijke rol

Mateschitz heeft sinds het overlijden van zijn vader 49 procent van de aandelen van het Red Bull-concern in handen. Hij heeft nog steeds een grote invloed op het bedrijf, en is samen met Chalerm Yoovidhya (die 51 procent van de aandelen in handen heeft) de belangrijke man achter Red Bull. Hij is soms aanwezig op de circuits, en heeft de F1-liefde van zijn vader geërfd.