Verstappen schatert om beslissende inhaalactie: "Gewoon later remmen!"

Max Verstappen schreef vandaag de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. De Red Bull-coureur kende een goede race, waarin hij de zege eigenlijk al pakte in de eerste bocht. Koeltjes concludeert hij dat hij gewoon later moest remmen.

Verstappen startte de race op de tweede plaats. Polesitter Oscar Piastri kwam beter weg, en ook George Russell leek Verstappen te passeren bij de start. Maar de Nederlander maakte zich niet druk, en dook vol zelfvertrouwen de eerste bocht in. Hij verschalkte Piastri en bouwde al snel een grote voorsprong op. Zijn zege kwam daarna op geen enkel moment meer in gevaar.

Later remmen

Na afloop analyseerde Verstappen op zijn gemakje het moment tijdens de persconferentie: "Ik kwam niet helemaal goed weg bij de start, op een gegeven moment lag ik zelfs derde op het rechte stuk! Dat was natuurlijk niet ideaal en daarna remden we maar gewoon wat later dan iedereen!"

Verstappen stelt dat dit mogelijk was, omdat hij nog gewoon op de ideale lijn reed: "Bij het ingaan van de remzone moest ik van ver komen. Ik zat min of meer op de normale racelijn bij het aanremmen, al moest ik natuurlijk nog wel van heel ver komen. Op het moment dat ik laat remde en dat ik daarna de rem losliet, voelde ik iets van 'oké, misschien is er toch nog een actie mogelijk'."

Snelheid meenemen

Verstappen nam in een paar tellen het besluit om zijn actie in te zetten, en dat pakte dus helemaal perfect voor hem uit. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Daardoor besloot ik die extra snelheid maar mee te nemen, dan heb je natuurlijk een goed momentum. Een move zoals deze is nooit makkelijk, maar gelukkig werkte het allemaal heel erg goed."

Het was goed voor Verstappens tweede zege van het seizoen. Hij schonk Red Bull hiermee een prachtig cadeautje in hun 400ste Grand Prix.