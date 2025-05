Eindelijk succes voor worstelende Hamilton: "Dit had ik nooit verwacht"

Lewis Hamilton kende een dramatische kwalificatie voor zijn eerste race als Ferrari-coureur in het thuisland van zijn nieuwe team. De zevenvoudig wereldkampioen startte op zondag vanaf een twaalfde positie, vlak achter zijn teamgenoot.

Ondanks een teleurstellende prestatie in de kwalificatie wist de wereldkampioen het recht te zetten in de race. Lewis Hamilton klom van de twaalfde naar de vierde plaats en profiteerde van een fout van teamgenoot Leclerc in de slotfase van de race.

Positief begin

"Toen we het weekend ingingen, waren we echt heel positief," aldus Lewis Hamilton. "En ik denk dat het proces, de laatste twee races, maar dit weekend nog meer, echt heel goed was met de beslissingen die we namen over de afstelling en zo. Vergeleken met het begin van het jaar was ik aan het schuiven om de juiste afstelling te vinden en dat werkt niet met deze auto. Dus ik heb veel kleine aanpassingen gedaan."

Na een hele slechte kwalificatie kon Lewis Hamilton de gehele nacht niet slapen: "Ik heb vannacht vier uur geslapen. Ik kon gewoon niet slapen. Ik bleef maar wakker. Ik had zoiets van: goeie god. En ik probeerde nog steeds in slaap te vallen, maar toen was het acht uur 's ochtends en was het te laat om nog in slaap te komen."

'Nooit gedacht'

Dat de race zo goed verliep, kwam uit een dode hoek voor de Ferrari-coureur: "En ja, ik had nooit gedacht dat we van twaalf naar vier zouden gaan. Ik weet zeker dat ik dacht dat we misschien in de punten zouden komen als achtste of zoiets als zevende." Hamilton is een grote fan van Imola en dat liet hij nog maar eens merken: "Dus dat zijn het soort races waar ik van hou, waar je echt kunt inhalen. En dit is weer zo'n circuit dat daar normaal gesproken voor zorgt. Dus het was geweldig."

De Ferrari-coureur staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 53 punten en maar acht punten achter zijn teamgenoot. De Grand Prix van Emilia-Romagna is het beste resultaat voor Lewis Hamilton tot nu toe als Ferrari-coureur.