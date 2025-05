Charles Leclerc nijdig op Ferrari na zoveelste blunder

Charles Leclerc had niet het weekend van zijn leven tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Monegask startte vanaf plek elf en wist omhoog te kruipen naar plek zes. Desondanks was de Ferrari-coureur erg ontevreden over zijn weekend.

Charles Leclerc zat bijna de gehele race in een DRS-trein en had het daardoor moeilijk om verder naar boven te rijden. Ook de safetycar zat niet mee voor Leclerc en het gevecht met Alex Albon was ook niet top. Leclerc dreef Albon van de baan af en moest dus zijn plek teruggeven aan de Williams-coureur.

'Kwalificatie moet beter'

"Ik bedoel, er zijn races waar je dingen niet op elkaar afstemt, en vandaag was dat niet het geval", aldus de Monegask. "Bij de tweede stop kon ik niet stoppen op nieuwe banden. Van de eerste stop kon ik niet profiteren, omdat mijn strategie gewoon anders was dan die van anderen en dat was gewoon jammer. Daardoor verloren we veel posities, maar uiteindelijk is het zoals het is."

Leclerc heeft gemengde gevoelens over dit weekend, maar er is één ding dat zeker is: "Ik ben hoe dan ook trots op wat we vandaag hebben bereikt, maar we moeten de kwalificatie verbeteren. Ik bedoel, in de race zijn we snel, maar in de kwalificatie zijn we nergens."

Boordradio

Over de boordradio vertelde Charles Leclerc dat hij niets verkeerd deed, maar hij dreef Albon daadwerkelijk buiten de baan. Er werd door de media naar dat moment gevraagd aan Leclerc, waar hij mee antwoordde: "Het is duidelijk dat als je eenmaal in de auto zit, alles heel snel gaat. Er is adrenaline. Er gebeurt van alles. Ik zal er nog eens naar kijken."

Charles Leclerc behaalt het gehele seizoen al teleurstellende prestaties. De Monegask staat momenteel op de vijfde plaats met 61 punten, maar kijkt al tegen een achterstand aan van 28 punten vergeleken met George Russell, die vierde staat.