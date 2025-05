Max Verstappen met stomheid geslagen na magische zege in Imola

Max Verstappen heeft zijn tweede Grand Prix van het seizoen te pakken. De Nederlandse coureur reed een magistrale race op het circuit van Imola, en was heel erg trots op het resultaat. Na afloop wilde hij nog niet te vroeg juichen voor de rest van het seizoen.

Verstappen begon als tweede aan de race, achter polesitter Oscar Piastri. De Australiër en George Russell kwamen beter weg, maar Verstappen trapte slim door en gaf alles in de eerste bocht. Hierdoor pakte hij de leiding in de race, en die positie gaf hij daarna eigenlijk niet meer weg. Ook bij de herstart na de Safety Car ging alles goed, en dat zorgde ervoor dat hij zijn titeldroom nog in leven heeft gehouden.

Emoties bij trotse Verstappen

Verstappen was trots op zichzelf, zo werd duidelijk bij Viaplay: "Ik ben er heel erg blij mee. Ik had het totaal niet verwacht dat we deze snelheid zouden hebben. Dus dat is heel positief."

Over de start was hij ook duidelijk: "Ik kwam niet heel erg goed weg, maar daarna remde ik later dan iedereen." Hij was heel erg blij met het feit dat Red Bull nu kon vechten: "Als je de snelheid niet hebt, dan halen ze je in. Maar we hadden dit keer wél de snelheid. Dat was dus heel erg positief."

Dubbel feest

Verstappen was een trots man, ook omdat zijn favoriete club PSV vandaag de landstitel won. Over de auto was Verstappen ook heel erg duidelijk: "Heel erg positief, de auto voelde ook heel erg goed aan!" Maar te vroeg juichen wil Verstappen nog niet: "Het is beter om nu rustig te blijven en niet te gaan schreeuwen!" Verstappen wijst naar de Grand Prix van Monaco, die volgende week op de planning staat. In de straten van zijn woonplaats verwacht hij namelijk een heel lastige strijd."