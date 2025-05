Horner jubelt na zege Verstappen en gelooft weer in de wereldtitel

Max Verstappen schonk zijn team Red Bull Racing vandaag een prachtige zege in Imola. De Nederlandse superster kende een goede start, en zag zijn zege daarna niet meer in gevaar komen. Red Bull-teambaas Christian Horner was zo trots als een pauw op zijn coureur.

Voor Red Bull was het een bijzonder weekend in Imola. Ze kwamen met een aantal belangrijke updates én ze reden hun 400ste Grand Prix. De McLarens leken te sterk te zijn, maar bij de start maakte Verstappen een einde aan alle eerdere verhalen over wie de snelste was. Met een risicovolle move verschalkte hij Oscar Piastri bij de start, waarna hij wegreed bij de concurrentie.

De eerste bocht

Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde trots op de zege van zijn team. De Brit was blij en sprak zich tevreden uit bij Sky Sports: "In die eerste bocht was het alles of niets. Oscar deed het fair, en gaf hem ruimte, maar Max kwam van ver en hij moest de bocht pakken."

"Dat was gelijk het laatste dat ze van hem zagen. Het was enorm belangrijk. Hij is gewoon zo goed in deze omstandigheden. Oscar probeert zijn voorsprong in het wereldkampioenschap te verdedigen. Max zag een gaatje en hij ging er gewoon voor. Dat is het instinct dat we elke week weer zien."

De strijd om de titel

Horner geeft aan dat de strijd om de titel nu het belangrijkste is voor Verstappen: "Ik heb altijd gezegd dat het kampioenschap een marathon is. We zijn nog maar bij de zevende race en we hebben er twee gewonnen. Het draait erom waar je op het einde staat. Je moet in deze fase in de buurt blijven."

"We vinden onze vorm. Volgend weekend is het een compleet andere uitdaging en in het weekend daarna veranderen de regels. Onze focus ligt op het kampioenschap bij de coureurs. We hebben een overduidelijke nummer 1 in ons team en daar ligt overduidelijk onze focus."