Magische Max Verstappen straalt na geweldige zege in Imola

Max Verstappen heeft het voor elkaar gekregen. In Imola won hij op een magistrale wijze zijn tweede Grand Prix van het seizoen. Hij was trots op zijn resultaat, en hij was vooral blij met zijn move in de eerste bocht van de race.

Verstappen en Oscar Piastri kwamen elkaar eerder dit jaar ook al tegen in de eerste bocht. In Saoedi-Arabië zorgde dat voor frustratie, maar nu zorgde het voor tevredenheid bij Red Bull. Verstappen sloeg een aanval van George Russell af, en zette tegelijkertijd een inhaalactie in op Piastri. Het was een succesvolle actie, en Verstappen gaf de koppositie niet meer uit handen.

De start

In de 400ste Grand Prix van Red Bull wist hij te winnen, en daar was Verstappen blij mee. Na afloop werd hij door interviewer van dienst David Coulthard gevraagd naar zijn actie in de eerste inhaalronde van de race: "De start zelf was niet echt goed, maar ik zat nog steeds op de lijn aan de buitenkant, dus ik dacht 'ik probeert het daar gewoon' en dat werkte heel erg goed."

"Natuurlijk zorgde dat ervoor dat we onze pace konden gebruiken, want als we aan de leiding liggen, is de auto goed. Ik kon hierdoor ook op mijn banden letten. Het is een grote verbetering ten opzichte van vrijdag, dus dat is goed."

Safety Car vormt geen probleem

Verstappen hield het hoofd koel. Tijdens de Virtual Safety Car maakte hij zijn pitstop, en bij de herstart van de echte Safety Car behield hij de leiding: "De VSC was handig om een pitstop te maken. Zelfs op de harde band was onze pace goed, maar toen kwam er een echte Safety Car. Het veld kwam hierdoor weer bij elkaar."

"Bij de herstart hielden we het goed onder controle en wisten we het naar huis te brengen. Ik ben heel erg trots op iedereen. Het is een belangrijke week voor ons, en de auto heeft het geweldig gedaan."