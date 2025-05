Voetbalster Ronaldo vindt in Verstappen medestander op dag met extra spanning

Max Verstappen gaat jagen op de zege in Imola. De Nederlander krijgt veel steun, ook vanuit onverwachte hoek. De Braziliaanse oud-voetballer Ronaldo meldde zich vanochtend in de paddock, en hij deelt opvallend veel interesses met Verstappen.

De Nederlander start de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf de tweede plaats. Hij deelt de eerste startrij met Oscar Piastri, en het belooft een spannende strijd te gaan worden. De paddock stroomde vanochtend weer vol met fans, genodigden en met VIPs. Die zorgen echter vaak voor ergernis, vooral omdat ze weinig kennis lijken te hebben van wat er gaande is op het circuit.

Enorme fan, van Braziliaanse coureurs

Viaplay liep in de paddock de oud-voetballer Ronaldo tegen het lijf, hij klonk redelijk enthousiast toen hij werd gevraagd hoe grote fan hij was: "Ik ben een heel grote fan. In Brazilië hebben we een grote geschiedenis in de Formule 1. Met Senna, Nelson Piquet, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello, Felipe Massa en nu Gabriel Bortoleto. Ja, ik ben een grote fan en ik vind het heel erg leuk om hier te zijn."

Extra wedstrijdspanning

Verstappen en Ronaldo hebben één overeenkomst, want ze zijn allebei op een bepaalde manier verbonden aan de voetbalclub PSV. Die club kan vandaag kampioen worden, en dat maakt het voor Verstappen dus extra spannend.

Als de oud-voetballer hier mee wordt geconfronteerd, reageert hij ietwat verrast en begint hij Verstappen te complimenteren: "Ja, hij is ongelooflijk goed. Hij is samen met een Braziliaanse vrouw, de dochter van Nelson Piquet. Hij is echt geweldig." Hij heeft ook nog een boodschap klaarliggen voor alle fans die net als Verstappen op meerdere successen hopen: "Ik hoop dat we de dag allemaal mooi kunnen gaan afsluiten."

Verstappen zal zich echter louter bezig gaan houden met de race, hij kan voor de tweede keer dit seizoen gaan winnen.