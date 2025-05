Helmut Marko heeft goed nieuws voor Max Verstappen???

Max Verstappen begint vanmiddag in Imola op de tweede plaats naast Oscar Piastri. De Nederlander greep net naast pole position en was maar 34 duizendsten langzamer dan de Australiër. Helmut Marko is heel blij met de nieuwe updates van Red Bull Racing.

Het weekend begon niet best voor Max Verstappen. Op de vrijdag eindigde de Nederlander niet op de hoogste plekken, en de vijfde plek was het maximaal haalbare. 24 uur later streed de Nederlander echter voor pole position en daar was de adviseur van het team van Red Bull maar al te blij mee.

Meer stabiliteit

Volgens de blije Oostenrijker hebben de nieuwe updates aan de RB21 geholpen om meer stabiliteit naar de auto te brengen. De recente ontwikkelingen lopen volgens de 82-jarige naar behoren: "We hebben ons in een hele positieve richting ontwikkeld met het chassis", vertelt Marko tegenover Sky DE.

"Het gat is zo klein en dan weten we nog niet precies hoe de temperaturen zullen zijn (tijdens de race red.). Als we een verschil van drie tot vier graden zien, kan het weer veranderen. Maar het belangrijkste is dat de auto in balans is en dat Max zich comfortabel voelt."

Consistentie

De grootste verbetering is volgens de Oostenrijker de kwalificaties. Verstappen rijdt ze constant en heeft dit seizoen al 3 pole positions op zijn naam geschreven. "Een grote stap... Piastri maakte geen grote fouten, maar Max ook niet. Er is nagenoeg geen verschil als je over drie honderdsten hebt. Dat kan je niet eens met je hand laten zien."

"Maar in alle drie de kwalificatiesessies hebben we deze prestatie geleverd. Dat betekent dat Max nu een zekere mate van stabiliteit en vooral zelfvertrouwen in de auto heeft teruggekregen." Wel vertelt Helmut Marko dat Red Bull nog een aantal dingen moet gaan verbeteren en finetunen: "In de huidige situatie, vooral als je ziet hoe moeilijk het is om de banden om te gaan, kan je mooi weer spelen, maar we geloven écht dat we de juiste richting zijn ingeslagen."