Max Verstappen geeft eerste oordeel over Red Bull-updates

Max Verstappen start de Grand Prix van Emilia-Romagna vandaag vanaf de tweede plaats. Hij lijkt zich beter te voelen in de RB21, en hij geeft zijn eerste oordeel over de updates die zijn team Red Bull dit weekend heeft geïntroduceerd.

Verstappen worstelde op vrijdag nog met zijn Red Bull-bolide. De Nederlander baalde als een stekker en leek de handdoek al in de ring te werpen. Red Bull werkte in de nacht hard door, en op zaterdag voelde alles weer beter aan voor Verstappen. Hij reed een sterke kwalificatie en was nipt langzamer dan zijn rivaal, McLaren-coureur Oscar Piastri.

Gevoel is goed

De vraag is hoe Verstappen zich voelt in de RB21. Bij de internationale media stelt hij dat dit het beste gevoel is dat hij in de auto heeft gehad: "Ja, zeker. Het ziet er natuurlijk best wel anders uit. Ik denk dat het qua rondetijd niet zo heel veel oplevert, in vergelijking met de fysieke verschillen die je ziet. Maar ik denk wel dat we met de afstelling een stap vooruit hebben gezet."

Verstappen lijkt zich dus goed te voelen over de updates. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kan er nog geen oordeel over vellen, aangezien hij hard crashte in de kwalificatie.

Betere balans

Verstappen wil echter nog niet te vroeg juichen. Hij stelt namelijk dat er nog veel punten zijn waar Red Bull stappen moet gaan zetten: "De balans van de auto is nu beter, maar de bandenslijtage is wel een ander verhaal. Als onze banden te warm worden, worden ze echt te warm. Het zal nu wel wat beter gaan, maar ik denk niet dat we de McLarens echt kunnen aanvallen. Puur omdat ze minder last hebben van het oververhitten van de banden."

Verstappen staat op de eerste startrij naast McLaren-coureur Piastri. De ander McLaren van Lando Norris start als vierde.