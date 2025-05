Lando Norris verlaat sociale media en focust zich op belangrijke zaken

Lando Norris start de Grand Prix van Emilia-Romagna vandaag vanaf de vierde plaats. Hij probeert zich te focussen op wat belangrijk is, en onthult dat hij niet langer actief is op zijn sociale media. Hij ziet het als tijdverspilling.

Norris maakt ngo altijd een goede kans op de wereldtitel. Hij staat momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar hij presteert niet zo stabiel. Vooral in de kwalificatie laat hij het regelmatig liggen, en dat was gisteren ook het geval. De Brit maakte een paar foutjes, en kwam niet verder dan de vierde tijd.

Tijdverspilling

Norris focust zich alleen nog maar op wat echt belangrijk is. Hij kijkt hier naar wat er op en naast de baan gebeurt. De sociale media horen daar niet meer bij, zo legt hij uit aan de internationale media: "Het is gewoon niet iets waar ik van geniet. Ik zie sociale media eigenlijk meer als tijdverspilling. Het hoeft ook niet, en dit is mijn leven. Ik kan doen wat ik wil."

Het is een opvallende keuze van Norris, die dicht bij de nieuwe generatie staat. Hij is enorm populair, en heeft altijd een enorme aanwezigheid gehad op het internet. Hij heeft bijna tien miljoen volgers op Instagram, maar die hoeven voorlopig geen lollige video's of posts meer van hem te verwachten.

Leuke dingen

De Brit legt uit wat zijn bedoeling hier achter is: "Ik ben al een paar weken niet meer op mijn sociale media geweest. Ik wil het gewoon niet meer, ik vind het niet interessant. Ik wil gewoon meer tijd doorbrengen met mijn vrienden, ik wil graag golfen, trainen en dingen doen die productief zijn."

Norris deelt vandaag de tweede startrij met Mercedes-coureur George Russell. Voor hem staan zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen. Het voordeel voor Norris is dat zijn McLaren wordt gezien als de snelste auto.