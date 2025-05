Teleurgestelde Lando Norris vindt zichzelf te langzaam

Lando Norris liep vandaag een plekje in de top drie mis in de kwalificatie. De Britse McLaren-coureur noteerde uiteindelijk de vierde tijd, en daar was hij niet bepaald blij mee. Hij stelde dat hij simpelweg te langzaam was op het circuit van Imola.

Norris wilde zich samen met zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen mengen in de strijd om de pole position. De Britse coureur leek mee te kunnen komen in het geweld van de andere twee strijders, maar in de slotseconden gaf hij het toch weer weg. In zijn laatste rondje maakte Norris een paar kleine foutjes en dat kostte hem de kop. De vierde plaats zorgde voor diepe teleurstelling.

Niet snel genoeg

Norris wist na afloop eventjes niet wat hij moest zeggen. De Britse coureur werd door Sky Sports gevraagd wat er precies mis was gegaan tijdens de sessie: "Ik denk dat ik gewoon niet snel genoeg was. Geen enkel rondje van mij in Q3 was dit jaar sterk genoeg, dus het is altijd weer hetzelfde liedje."

Norris, die tweede staat in het wereldkampioenschap, had weer geen goed woord over voor zichzelf. De McLaren-coureur is het hele jaar al streng voor zichzelf en dat was nu niet anders.

Stappen zetten

De Britse coureur gaat zuchtend verder met zijn verhaal: "Het is elk weekend weer hetzelfde. Ik moet gaan proberen om posities goed te maken en dat ik stappen naar voren ga zetten. Het is niet makkelijk, want op dit circuit is het moeilijk om in te halen, maar het is gewoon wat het is."

Norris is van mening dat hij elke keer in dezelfde val trapt. Hij wil de kwalificatie nu achter zich houden, en zich focussen op de race zelf: "Het is gewoon weer hetzelfde verhaal. Ik ben niet goed genoeg in de kwalificatie, en ik ga nu mijn best doen om morgen een leuke race te hebben."