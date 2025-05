Nieuwe dreun voor pechvogel Franco Colapinto

Franco Colapinto kende een rampzalige eerste kwalificatie als Alpine-coureur. De Argentijnse coureur crashte zeer hard aan het einde van Q1, en moest zich ook nog melden bij de stewards. Daar kreeg hij te horen dat hij voor morgen een gridstraf van één positie heeft gekregen.

Colapinto ging de fout in in de slotseconden van het eerste gedeelte van de kwalificatie. De Argentijn maakte een klein foutje in de bekende Tamburello-bocht, waardoor hij op harde wijze tegen de muur aan vloog. De schade aan zijn Alpine was groot, maar de Argentijn kon in goede gezondheid uit zijn auto stappen. Hij was in orde, maar zijn auto niet.

Wat ging er mis?

Colapinto moest zich daarna melden bij de stewards. Na de crash van Yuki Tsunoda aan het begin van Q1, had Alpine hem namelijk te vroeg weer de fast lane ingestuurd. Hierdoor stond hij te lang te wachten, terwijl er nog geen officiële tijd was voor een herstart. Bij Alpine voelden ze de bui al hangen, want ze weten dat dit iets is waar de stewards hard tegen optreden.

Bij de stewards liet het team weten dat de monteur Colapinto de opdracht had gegeven om voorzichtig de pitbox te verlaten. Hij moest echter niet de fast lane betreden, en dat had Colapinto niet helemaal goed vergeten. Hij maakte een inschattingsfoutje, en daarmee overtrad hij de event notes. Hij kon niet meer achteruit rijden, en het was niet mogelijk om zijn fout te herstellen.

Tegenargument van Alpine

Alpine argumenteerde bij de stewards dat ze hier geen sportief voordeel uit konden halen. Wel boden Alpine en Colapinto hun excuses aan bij de stewards. De stewards kwamen tot de conclusie dat het geen zware overtreding was, maar dat hij wel een sportieve straf hoort te ontvangen. Hij krijgt een gridstraf van één positie voor de race. In de toekomst kan er voor een soortgelijke overtreding in andere omstandigheden een zwaardere straf worden uitgedeeld.